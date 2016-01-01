مصادر: الحكومة تدرس تخفيف حظر التجول أول يوليو



الحكومة تدرس تخفيف حظر التجول الحكومة تدرس تخفيف حظر التجول

أكدت مصادر حكومية في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد " أن الحكومة تدرس تخفيف الحظر على المواطنين أول يوليو المقبل متوقعة ان يتم تخفيفه ساعة او اثنين ليبدأ من التاسعة أو العاشرة مساء.



وأضافت المصادر أنه سيتم الإعلان عن عدد من القرارات الجديدة في الأسبوع الأخير من شهر يونيو الجاري، والإعلان سيكون بعد التشاور حول القرارات خلال انعقاد اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.



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وأشارت المصادر إلى الحكومة تدرس ايضا اعادة فتح المطاعم والكافيهات تدريجيا بمعني انها سيتم عودة العمل ليس بكامل طاقتها، بعد وضع ضوابط واشتراطات للحفاظ على صحة المواطنين ، ومنها الحفاظ على التباعد بين الطاولات واستعمال الأدوات المستخدمة لمرة واحدة فقط .وأشارت إلى أن من ضمن هذه الاشتراطات حظر إقامة الحفلات والمناسبات الخاصة أو أى نشاط يتعلق بتجمعات وحظر تقديم الشيشة ووضع مطهرات والالتزام بالتعقيم .وأضافت المصادر أنه تم الإعلان عن عودة حركة الطيران والسياحة أول يوليو المقبل بضوابط واشتراطات لتشغيل عاجلة الاقتصاد.يذكر أن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، تجتمع، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء "التموين والتجارة الداخلية، التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والدولة للإعلام"، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس الهئية المصرية للشراء الموحد، والإمداد والتموين الطبي، وإدارة التكنولوجيا الطبية".