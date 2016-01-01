منخفض شرق ليبيا.. الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة



موعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة موعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة

قال الدكتور محمود شاهين مدير وحدة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الأحد شهد موجة ارتفاع بدرجات حرارة ونسب الرطوبة بدءا من الساعات الأولى من فجر اليوم.



وأوضح مدير وحدة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية mbc مصر، أن موجة الحرارة الشديدة التى بدأت اليوم الأحد تعود لمنخفض شرق ليبيا / الهند الموسمى، مشيرأ إلى أن هذا الوضع مؤقت وستعاود درجات الحرارة انخفاضها بدءا من غدا الاثنين.



وأشار الدكتور محمود شاهين، إلى أن درجات الحرارة ستسجل بدءا من غدأ الاثنين 36 درجة مئوية يصاحبها انخفاض ملحوظ بنسب الرطوبة.

ولفت مدير وحدة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن طقس اليوم الأحد يشهد هدوء فى سرعات الرياح واضطراب الملاحة البحرية فى خليج السويس والبحر الأحمر.

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ونصح الدكتور محمود شاهين مدير وحدة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية بتوخى الحذر من التعرض لأشعة الشمس فى فترة الظهيرة خاصة فى ظل الموجة الحارة التى ضربت البلاد اليوم.