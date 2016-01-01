

روتين صباحى لتعزيز نشاطك اليومى × 7 خطوات.. "ودع الكسل للأبد" روتين صباحى لتعزيز نشاطك اليومى × 7 خطوات.. "ودع الكسل للأبد"

يواجه الكثير منا حالة من الكسل والتراخي بعد الاستيقاظ صباحًا، الأمر الذي يجعلهم في حاجة لمزيد من الوقت لاستعادة نشاطهم وطاقتهم التى تمكنهم من الانطلاق إلى أعمالهم وقد تسببت جائحة كورونا في تعطيل روتين الأغلبية خاصة ممن التزموا منازلهم ويمارسون عملهم من المنزل لذلك من الضرورى الالتزام بساعة منضبطة لانشاطتنا اليومية، فهو أداة قوية للغاية لمواجهة القلق والخمول والتوتر.



لذلك من المهم أن تخلق روتين صباحي جيد، وسنقدم في هذا التقرير المنشور على موقع مجلة فوج، بعض الطقوس البسيطة التى ستساعدك على بدء يومك بطاقة ونشاط.





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تحديد وقت النوممن المرجح أن نستيقظ بحالة جيدة وحالة أكثر نشاطا، إذا حصلنا على قسط كافٍ من النوم، فمعظمنا يحصل على خمس إلى سبع ساعات فقط في الليلة، ولكن من الأفضل أن نحصل على ثماني ساعات على الأقل، لإعادة تنشيط الجسم والعقل.قبل ميعاد النوم انت تحتاج ساعة للتفكير في النوم، والاسترخاء، لذلك احصل على حمام دافئ مع زيت اللافندر، وحاول قضاء بعض الوقت في القراءة أو التأمل مع تجنب الهاتف تمامًا أو رسائل بريدك الإلكترونى، لتحفيز الخلايا الدماغية، مع التأكيد على تناول وجبات خفيفة قبل النوم.تجنب الغفوةتجنب الغفوة على مدار اليوم فهي نوم متقطع، سيجعلك تشعر بالنعاس على مدار اليوم، ومن ثم تراجع نشاطك.دع الضوء يدخل حجرتكعند الاستيقاظ، يجب أن تكون مهمتك الأولى السماح للضوء بالدخول إلى حجرتك، فهذا يشير لجسمك إلى أن الوقت قد حان للاستيقاظ.امنح نفسك الوقتامنح نفسك وقتا قليلاً حتى لو 20 دقيقة بعد الاستيقاظ للتأمل أو الجلوس إلى النافذة أو تناول القهوة قبل الانطلاق في يومك، سيسحدث ذلك فارقا في يومك.تجنب الشاشاتتمامًا مثل الوقت الخالي من الهاتف قبل النوم، توقف عن تشغيل هاتفك خلال الدقائق الثلاثين الأولى من الاستيقاظ، تصفح رسائل البريد الإلكتروني والنصوص وإنستجرام وتويتر بعد تناول الإفطار.إعادة الترطيبأول شيء في الصباح، تفعله هو تناول الماء أو الماء بالليمون لإعادة الترطيب لجسدك، وهذا جزء من الروتين غير قابل للتفاوض، مع الاحتفاظ بزجاجة كبيرة معك طوال اليوم وتأكد من شربها كلها.نشاط حركىبدء اليوم بنشاط حركى سيساعد على تنشيط الجسم والعقل، اخرج لمدة 15 دقيقة سريعة مع كلبك أو تجول في الحديقة، أو قم بأداء بعض التمارين البسيطة في المنزل، سيساعد ذلك على ضخ الدم وتحسين تركيزك ومزاجك بشكل كبير