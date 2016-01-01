كتشفت مادلين كيرك سميث، المقيمة في نيوزيلندا، إصابتها بسرطان الثدي، من خلال صورة التقطت خلال حفل زفافها.
ولاحظت العروس بعد تلقيها صور الحفل، أن لديها انتفاخ في منطقة الصدر، ثم قررت الذهاب إلى الطبيب في اليوم التالي، الذي قام بتشخيصها بورم خبيث.
واعترفت «كيرك» بأنها لاحظت تغيرات في صدرها لأول مرة منذ عدة سنوات، لكن التشخيص كان خاطئا حسب «سبوتنيك».
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التعليقات على | شاهد | هنا نيوزيلندا | عروس تكتشف مرضها من صور الزفاف: حالتها متأخرة
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