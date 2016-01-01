

| شاهد | هنا نيوزيلندا | عروس تكتشف مرضها من صور الزفاف: حالتها متأخرة | شاهد | هنا نيوزيلندا | عروس تكتشف مرضها من صور الزفاف: حالتها متأخرة

كتشفت مادلين كيرك سميث، المقيمة في نيوزيلندا، إصابتها بسرطان الثدي، من خلال صورة التقطت خلال حفل زفافها.



ولاحظت العروس بعد تلقيها صور الحفل، أن لديها انتفاخ في منطقة الصدر، ثم قررت الذهاب إلى الطبيب في اليوم التالي، الذي قام بتشخيصها بورم خبيث.



واعترفت «كيرك» بأنها لاحظت تغيرات في صدرها لأول مرة منذ عدة سنوات، لكن التشخيص كان خاطئا حسب «سبوتنيك».

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وقالت: «سأجري قريبا آخر جلسة علاج كيميائي، وستتم عملية استئصال الثدي في يوليو».وأضافت: «ليس لدي أي فكرة عن مقدار ما كان يمكن تجنبه في حال تم التشخيص مبكرا».وبرأي «كيرك»، تم تشخيص المرض بشكل غير صحيح بسبب إحصائيات الأورام في ثدي الشابات، والتي تعتبر معظمها حميدة.بالإضافة إلى ذلك، لم يقم الطبيب بإجراء خزعة الأنسجة بشكل صحيح.وقدمت «كيرك» شكوى لتغيير المعايير المهنية للأطباء، وحاليا، هي في طريقها للشفاء التام.