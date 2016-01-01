

12 فائدة سحرية في مشروب القرفة والعسل.. وهذه طريقة تحضيره 12 فائدة سحرية في مشروب القرفة والعسل.. وهذه طريقة تحضيره

يعد مشروب العسل والقرفة أحد المشروبات المهمة لمحاربة الأمراض المختلفة ومنها نزلات البرد، فهو واحد من أكثر الدفعات المثيرة للاهتمام لأنه يضم العديد من الفوائد الصحية الطبيعية وعلاوة علي ذلك يستخدم الطب البديل، يحتوي مزيج القرفة والعسل علي العديد من الفوائد وعلاج العديد من الأمراض.



قال استشاري السمنة والتغذية د. ماهر القبلاوي إن فوائد القرفة والعسل علي الريق كالأتي:-





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-علاج السكريذكرت الدراسات الحديثة المنشورة في الدوريات أن القرفة تساعد في حرق الدهون وتنشيط إنزيمات الكبد ومقاومة الأنسولين-علاج حب الشبابعند تناول خليط القرفة والعسل علي الصباح يساعدك في علاج أشهر المشاكل الجلدية مثل حب الشباب والالتهابات الجلدية بسبب قدرته المضادة للميكروبات-نزلات البردإذا كنت تعاني من نزلات البرد المستمرة يمكنك اللجوء إلي تناول خليط العسل والقرفة في الصباح وذلك لقدره القرفة الفعالة في إبطاء عدد من البكتريا والفطريات.-علاج أمراض المسالك البوليةنشرت مجلة العلوم الطبية دراسة في العام الماضي قيمت فيها 28 خليط عشبي ضد الميكروب المسبب الرئيسي لإصابات المسالك البولية وجودوا ان خليط القرفة والعسل من مضادات البكتريا التي تقلل الإصابة بأمراض المسالك البولية بالمقارنة مع أولئك الأشخاص الغير مصابين .-علاج مشاكل الجهاز الهضميأصبح خليط القرفة والعسل من الخلطات الشائعة التي تتحكم في مشاكل الجهاز الهضمي المعروفة مثل الإمساك، الغثيان، القرحة . لأن العسل يعمل كمهدئ الذي يجعله يهدئ نظام مشدوداً . كما أن القرفة لها خصائص المضادة للميكروبات.-مد الجسم بالطاقةفي الصباح تحتاج إلي الحصول علي الطاقة اللازمة لمواصلة الأنشطة اليومية وقد استخدم الخليط في الطب الشعبي من أجل تعزيز تدفق الطاقة الحيوية لعدة قرون وبسبب خصائصه المعززة للأنسولين كانت تعرف القرفة بأنها تعطي الناس الطاقة وتحقيق استقرار نسبة السكر في الدم.-تحسين صحة الجهاز المناعيخليط العسل والقرفة مفيد جداً في تعزيز صحة الجهاز المناعي والقضاء علي التعب المزمن وبالتالي الحماية من الأمراض المختلفة ويعود ذلك إلي مضادات الأكسدة الموجودة في العسل والقرفة-علاج التهابات المفاصليقدم لك خليط العسل والقرفة الإغاثة من التهاب المفاصل وأيضاً خليط العسل ومسحوق القرفة بالماء الدافئ يؤدي إلي التمتع بالنتائج الفعالة.-الحماية من أمراض القلبيتم استخدام العسل في تقليل مستويات الكولسترول وبالتالي يوفر لك حماية إضافية للقلب.-فقدان الوزنيعتبر العسل والقرفة مع الماء الدافئ مشروب جيد لفقدان الوزن، بالطبع، مثل أي علاج أخر لإنقاص الوزن . لا تظهر النتائج إلا عندما تجمعها مع نظام غذائي محافظ وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.-التأثير علي نسبة الكولستروليبدو أن كل من القرفة والعسل من المكونات التي تعمل علي تقليل مستويات الكولسترول المرتفعة.-التخلص من غازات المعدةووفقاً للدراسات التي تمت في الهند واليابان بأن تناول مسحوق القرفة والعسل يساعد المعدة في التخلص من غازات المعدة، وقدم د. ماهر القبلاوى طريقة تحضير مشروب القرفة والعسل وهي 1 كوب ماء ساخن مع 2 ملاعق صغيرة من العسل ومعلقة صغيرة من القرفة وتناول هذا الخليط بانتظام كل صباح علي الريق لعلاج مشاكل الجسم المختلفة