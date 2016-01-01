وقوع إصابات كثيرة.. مليشيات تدعمها إثيوبيا تشن هجومًا على الجيش السوداني



مليشيات تدعمها إثيوبيا تشن هجومًا على الجيش السوداني مليشيات تدعمها إثيوبيا تشن هجومًا على الجيش السوداني

أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن مليشيات إرهابية مدعومة من إثيوبيا نفذت هجومًا عنيفًا على قوات الجيش السوداني.



وقالت العربية إن المليشيات هاجمت معسكر الأنفال في السودان، ما أسفر عن وقوع إصابات كثيرة في صفوف الجيش السوداني.

وفي أبريل الماضي، شهد السودان وإثيوبيا حالة من النشاط الدبلوماسي المكثف لتجاوز العقبات المتعلقة بترسيم الحدود في إطار الاتفاق والتفاهم المشترك.



وشهدت الحدود بين إثيوبيا والسودان أواخر مايو الماضي اشتباكات بين الجيش السوداني وجماعات مسلحة قالت الخرطوم إنها مدعومة من قبل الجيش الإثيوبي.

