حظك اليوم| توقعات الأبراج 21 يونيو 2020
تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، «حظك اليوم وتوقعات الأبراج» لكثير من الأشخاص الذين اعتادوا متابعة الأبراج الفلكية، ومعرفة حظهم بشكل يومي
الحمل
من21/3 إلى 20/4
مهنيا وعائليا: الكسوف في مربع برجك يصيبك بالتوتر.. حاول أن تهدأ إذا وجدت نفسك تميل للعناد والمقاومة.
عاطفيا واجتماعيا: تميل لاسترجاع الماضي وتغوص في الذكريات.. حاول أن تقاوم أي مشاعر سلبية.
الثور
من 21/4 إلى 21/5
عاطفيا واجتماعيا: الكسوف في منزل العلاقات يدفعك للانطلاق متفائلا في كل صوب وتستمتع بالحب والتجديد والتنويع.
مهنيا وعائليا: اليوم تشعر بمحبة الآخرين وبتقدير الزملاء والأقارب.
الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
مهنيا وماليا: الكسوف في منزلك الثاني وإذا أردت اليوم أن تحقق ذاتك فلتذكر أن الطريق السليم نحو أهدافك هو العمل.
عاطفيا واجتماعيا: اليوم ينصحك الفلك باعتماد اللباقة والدبلوماسية في أقوالك.
السرطان
من 22/6 إلى 22/7
عاطفيا واجتماعيا: الكسوف في برجك يمنحك اليوم نشاطا وسحرا وجاذبية.
مهنيا وماليا: اقتران الشمس والقمر الجديد يساعدك أن تتجه بثقة نحو أهدافك.
الأسد
من 23/7 إلى 22/8
مهنيا واجتماعيا: الكسوف في منزلك الثاني عشر وعليك أن تبقى متحفظا ولا تعلن عن خططك.
عاطفيا وعائليا: زحل يتراجع في مواجهتك وعليك ألا تتذمر إذا تعطلت أمور ولا تكلف من حولك بأكثر من طاقتهم.
العذراء
من 23/8 إلى 22/9
مهنيا وماليا: كسوف الشمس في منزل المشروعات يمدك باليقظة والنضج وتحسم اليوم موضوعا حيويا.
عاطفيا واجتماعيا: القمر الجديد في منزل الأصدقاء يمنحك روح منفتحة ويدفعك للتواصل بحب مع الأحباب والأصحاب
الميزان
من 23/9 إلى 22/10
مهنيا: الكسوف في وضع معاكس يضع الهموم على عاتقك، ومع ذلك تتصرف بحكمة وتثبت أنك على قدر المسئولية.
اجتماعيا وعاطفيا: رغم الضغوط تستمر في ملاحقة طموحاتك ورغباتك، فقط تحكم في انفعالاتك ولا تظهر اندفاعا.
العقرب
من 23/10 إلى 22/11
اجتماعيا ومهنيا: الكسوف في منزل الحظ يمدك برشاقة ذهنية تساعدك على التقاط كل شيء.
عاطفيا: المريخ في منزل الحب يدعمك ويعطي للحب مذاقا مختلفا وتتواصل اليوم مع من تحب بتلقائية.
القوس
من 23/11 إلى 21/12
مهنيا وماليا: الكسوف في منزل المدخرات يساعدك على دراسة شئونك المالية وتخطط جيدا لتنمية مدخراتك.
عاطفيا واجتماعيا: تدير أعمالك ببراعة وتجد الوسيلة للتطور ولاكتشاف أشياء خافية.
الجدي
من 22/12 إلى 20/1
عاطفيا: الكسوف في مواجهة برجك وعليك أن تهتم بتهدئة الأجواء مع شريك حياتك.
مهنيا: تنصحك الأفلاك أن تخفف من انفعالاتك وتحمي حقوقك ولا تعلن عما لديك من معرفة.
الدلو
من 21/1 إلى 19/2
مهنيا وصحيا: الكسوف بمنزل الصحة يدفعك للتحرك اليوم بديناميكية ونشاط وتنجح في علاج مشاكل عالقة.
عاطفيا واجتماعيا: اقتران الشمس والقمر الجديد يساعدك على التطور والتعبير عن مشاعرك وأفكارك بسهولة وتستطيع أن تكون أكثر مرونة.
الحوت
من 20/2 إلى 20/3
عاطفيا واجتماعيا: الكسوف في منزل الحب يمدك اليوم بطاقة عاطفية وبقوة نفسية كبيرة وتبرز أفكارك الأصيلة.
مهنيا: المريخ في برجك يمنحك حماسا وإصرارا ويقظة ذهنية وسرعة بديهة وقدرة على الإقناع..
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