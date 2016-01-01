

حظك اليوم| توقعات الأبراج 21 يونيو 2020 حظك اليوم| توقعات الأبراج 21 يونيو 2020

تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، «حظك اليوم وتوقعات الأبراج» لكثير من الأشخاص الذين اعتادوا متابعة الأبراج الفلكية، ومعرفة حظهم بشكل يومي



الحمل

من21/3 إلى 20/4

مهنيا وعائليا: الكسوف في مربع برجك يصيبك بالتوتر.. حاول أن تهدأ إذا وجدت نفسك تميل للعناد والمقاومة.

عاطفيا واجتماعيا: تميل لاسترجاع الماضي وتغوص في الذكريات.. حاول أن تقاوم أي مشاعر سلبية.



الثور

من 21/4 إلى 21/5

عاطفيا واجتماعيا: الكسوف في منزل العلاقات يدفعك للانطلاق متفائلا في كل صوب وتستمتع بالحب والتجديد والتنويع.

مهنيا وعائليا: اليوم تشعر بمحبة الآخرين وبتقدير الزملاء والأقارب.

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الجوزاءمن 22/5 إلى 21/6مهنيا وماليا: الكسوف في منزلك الثاني وإذا أردت اليوم أن تحقق ذاتك فلتذكر أن الطريق السليم نحو أهدافك هو العمل.عاطفيا واجتماعيا: اليوم ينصحك الفلك باعتماد اللباقة والدبلوماسية في أقوالك.السرطانمن 22/6 إلى 22/7عاطفيا واجتماعيا: الكسوف في برجك يمنحك اليوم نشاطا وسحرا وجاذبية.مهنيا وماليا: اقتران الشمس والقمر الجديد يساعدك أن تتجه بثقة نحو أهدافك.الأسدمن 23/7 إلى 22/8مهنيا واجتماعيا: الكسوف في منزلك الثاني عشر وعليك أن تبقى متحفظا ولا تعلن عن خططك.عاطفيا وعائليا: زحل يتراجع في مواجهتك وعليك ألا تتذمر إذا تعطلت أمور ولا تكلف من حولك بأكثر من طاقتهم.العذراءمن 23/8 إلى 22/9مهنيا وماليا: كسوف الشمس في منزل المشروعات يمدك باليقظة والنضج وتحسم اليوم موضوعا حيويا.عاطفيا واجتماعيا: القمر الجديد في منزل الأصدقاء يمنحك روح منفتحة ويدفعك للتواصل بحب مع الأحباب والأصحابالميزانمن 23/9 إلى 22/10مهنيا: الكسوف في وضع معاكس يضع الهموم على عاتقك، ومع ذلك تتصرف بحكمة وتثبت أنك على قدر المسئولية.اجتماعيا وعاطفيا: رغم الضغوط تستمر في ملاحقة طموحاتك ورغباتك، فقط تحكم في انفعالاتك ولا تظهر اندفاعا.العقربمن 23/10 إلى 22/11اجتماعيا ومهنيا: الكسوف في منزل الحظ يمدك برشاقة ذهنية تساعدك على التقاط كل شيء.عاطفيا: المريخ في منزل الحب يدعمك ويعطي للحب مذاقا مختلفا وتتواصل اليوم مع من تحب بتلقائية.القوسمن 23/11 إلى 21/12مهنيا وماليا: الكسوف في منزل المدخرات يساعدك على دراسة شئونك المالية وتخطط جيدا لتنمية مدخراتك.عاطفيا واجتماعيا: تدير أعمالك ببراعة وتجد الوسيلة للتطور ولاكتشاف أشياء خافية.الجديمن 22/12 إلى 20/1عاطفيا: الكسوف في مواجهة برجك وعليك أن تهتم بتهدئة الأجواء مع شريك حياتك.مهنيا: تنصحك الأفلاك أن تخفف من انفعالاتك وتحمي حقوقك ولا تعلن عما لديك من معرفة.الدلومن 21/1 إلى 19/2مهنيا وصحيا: الكسوف بمنزل الصحة يدفعك للتحرك اليوم بديناميكية ونشاط وتنجح في علاج مشاكل عالقة.عاطفيا واجتماعيا: اقتران الشمس والقمر الجديد يساعدك على التطور والتعبير عن مشاعرك وأفكارك بسهولة وتستطيع أن تكون أكثر مرونة.الحوتمن 20/2 إلى 20/3عاطفيا واجتماعيا: الكسوف في منزل الحب يمدك اليوم بطاقة عاطفية وبقوة نفسية كبيرة وتبرز أفكارك الأصيلة.مهنيا: المريخ في برجك يمنحك حماسا وإصرارا ويقظة ذهنية وسرعة بديهة وقدرة على الإقناع..