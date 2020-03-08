

الفلاحين: مصر تتربع على عرش تصدير البرتقال وتتغلب على إسبانيا الفلاحين: مصر تتربع على عرش تصدير البرتقال وتتغلب على إسبانيا

قال حسين عبدالرحمن نقيب عام الفلاحين، إنه ورغم تداعيات فيروس كورونا فإن مصر تربعت على عرش تصدير إلبرتقال للعام الثاني على التوالي حيث بلغت صادرات مصر من الموالح منذ بدء موسم التصدير وحتى منتصف العام الحالي نحو مليون و400 ألف طن تقريبا.



وأوضح أن معظم دول العالم تتهافت على الموالح المصرية حيث أسهمت الجهود الحكومية الكبيرة في الحفاظ على الأسواق العالمية التي تستورد الموالح المصرية وجذبت أسواق جديدة، يأتي ذلك في إطار الحرص على زيادة الصادرات الزراعية المصرية عن طريق الالتزام بالاشتراطات والمواصفات الدولية وإحكام الرقابة والفحص خلال جميع مراحل الإنتاج والتصدير علي المنتجات الزراعية بما يتيح تصدير منتج بجوده عاليه يتمتع بأعلى الوصفات الفنية والصحية العالمية متوقعا أن تتخطي صادارات مصر من الموالح خلال عام 2020 المليون و800 ألف طن.



وأضاف عبد الرحمن، أن الموالح المصرية تفوقت على كل منافسيها من أكبر الدول المصدرة للموالح في العالم فتخطت أسبانيا التي كانت تحتل المرتبة الأولي وتفوقت علي جنوب إفريقيا وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية والمغرب.

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وتغزو الموالح المصرية أكبر الأسواق العالمية كأسواق الاتحاد الأوربي وروسيا والصين والسعودية والعراق.وتابع عبدالرحمن، أن المساحة المنزرعة من الموالح ذادت بصوره كبيره في الفترة الأخيرة بسبب جودة الموالح في الأراضي المستصلحة حديثا وتحملها للملوحة والمناخ الجاف بالإضافة إلى زيادة الطلب على الموالح المصرية في الأسواق المحلية والعالمية وتوفر عمليات التسويق حتى أصبحت الموالح تزرع في معظم أنحاء جمهورية مصر العربية،وتعد مناطق النوبارية والقليوبية والإسماعيلية والشرقية والبحيرة أكثر الأماكن إنتاجا للموالح في مصر.وأشار عبد الرحمن، أن الموالح من أهم أنواع الفاكهه في مصر والعالم لما تحظي به من قيمه غذائية عاليه ومذاق طيب وفوائد اقتصاديه كبيرة حيث زادت المساحه المثمره من الموالح في مصر حاليا عن300 الف فدان مشيرا إلى أن أنه ومن بين اصناف الموالح التي تزرع في مصر( البرتقال واليوسفي والليمون والجريب فروت والنارنج ) وأشهرها في مصر هو البرتقال بأنواعه وهو اما برتقال حلو (ابوسره والباقي و السكري وابودمه والصيفي ) أو البرتقال المر (النارنج ) وهي شجره معمرة من جنس الحمضيات تنتج ثمار تشبه البرتقال في اللون والحجم وتتميز بمرارة قشرتها والحموضة الشديده لعصيرها وتتميز بمميزات رائعة و عديده حيث تستخدم بذوره كاصل لاكثار معظم اصناف الموالح المختلفه.ويستخدم في انتاج الأدوية والعطور ويعتبر البديل الأمثل لليمون وهو فاتح للشهية ويساعد علي الهضم ويطري الجلد ويزيل النمش و الكلف ومغلي قشوره يريح القلب ويمنع التخمة.