

ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم 21 يونيو.. وعيار 21 يسجل 781 جنيها ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم 21 يونيو.. وعيار 21 يسجل 781 جنيها

استقرت أسعار الذهب في مصر، في بداية تعاملات اليوم الأحد 21 يونيو 2020، وذلك بعدما قفز عيار الذهب بقيمة بلغت 5 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية في ختام تعاملات الجمعة الماضية.



وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أسعار الذهب المحلية، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.



وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 21 نحو 781 جنيها، وعيار 18 نحو 669 جنيه، وعيار 24 نحو 893 جنيه، والجنيه الذهب سجل نحو 6248 جنيها.

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وتراجعت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات الأثنين الماضي بقيمة بلغت نحو 8 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.