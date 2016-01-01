ساحر أنجولا .. 6 معلومات لا تفوتك عن أري بابل صفقة الزمالك الجديدة



أرى بابل نجم الزمالك الجديد أرى بابل نجم الزمالك الجديد

نجح مسئولو نادي الزمالك في حسم التعاقد مع الأنجولي آرى بابل نجم نادى أول أغسطس الأنجولي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بأفضل العناصر الممكنة .



ونجح أرى بابل فى خطف الأنظار إليه بشدة خلال الموسم الكروى الجارى بعد ظهوره اللافت مع فريقه أول أغسطس بمنافسات دوري أبطال أفريقيا.



وهو الأمر الذى أدى إلى دخول الزمالك فى مفاوضات قوية معه من أجل حسم التعاقد معه، خاصة بعدما نال اللاعب إعجاب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للأبيض.

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ونستعرض أبرز المعلومات حول الساحر الأنجولى أري بابل صفقة الزمالك الجديدة فى الميركاتو الصيفي المقبل فيما يلي:- يعد أرى بابل أحد مواليد شهر مارس عام 1994 أى يمتلك من العمر 26 عاما.- يعد أرى بابل واحدا من أبناء نادى أول أغسطس الأنجولى فانضم إليه منذ أن كان ناشئا وظل داخل جدران حتى عام 2017.- فى صيف عام 2017 انتقل إلى فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي فى صفقة توقع الجميع نجاحها فى ظل القدرات الفنية الرائعة التى يمتلكها اللاعب.- لم يستطع بابل التأقلم على الأوضاع داخل الفريق البرتغالى ورفض الجلوس على مقاعد البدلاء مطالبا بالرحيل، وبالفعل عاد النجم الأنجولى إلى فريق أول أغسطس من جديد.- نجح بابل فى استعادة بريقه بشكل مميز مع فريق أول أغسطس وبات واحد من اللاعبين الأساسيين مع المنتخب الأنجولي فى ظل القدرات الفنية المميزة التى يمتلكها وإجادته للعب فى العديد من المراكز مثل الجناح الهجومى الأيمن والجناح الهجومي الأيسر والمهاجم الصريح.- توج مع فريقه أول أغسطس الأنجولى بلقب الدوري مرتين وحصل على كأس أنجولا مرة واحدة وحصل على كأس السوبر الأنجولى مرة واحدة أيضا.