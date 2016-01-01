رسميا.. أحمد شوبير يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور "تفاصيل"

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، تقدمه ببلاغ للنائب العام ضد رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، مشددا على أنه واثق من الحصول على حقوقه بعد التعدي عليه بالسب والقذف.
وكتب شوبير، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الصمت حيال التجاوز فى الحق والعرض جريمة .. وبما اننا فى دولة قانون تعلى كافة مؤسساتها ميزان العدل والعدالة فإننى أسلك الطرق القانونية والشرعية للحصول على حقى الذى لا أشك لحظة فى كونه آت لا محالة ممن تجاوز كل الحدود وخاض فيما لا حق له ولا لغيره فيه سبًا وقذفًا وتطاولًا".
وأضاف شوبير : "أخذت قرار المواجهة بالقانون والأخلاق والقيم التي تعودناها في بيوتنا وبلدنا الغالى مصر وعلى الله قصد السبيل".
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