سادت حالة من الهرج واللامبالاة بين صفوف طلاب الثانوية العامة أمام لجنة مدرسة "حيدر دبوس الثانوية التجارية" بمدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة حيث تزاحم الطلاب أمام اللجنة دون عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعى للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد مما جعلها بيئة خصبة لانتقال العدوى بين الطلاب.
كما ظهر معظم الطلاب بدون الكمامات حتى اللحظات الأخيرة من دخول اللجنة مما تسبب فى استياء شديد بين أولياء الأمور .. متسائلين اين تعليمات وزير التربية والتعليم ؟!
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التعليقات على لجنة حيدر دبوس بإيتاي البارود بيئة خصبة لانتشار كورونا بين طلاب الثانوية العامة.. فيديو
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