لجنة حيدر دبوس بإيتاي البارود بيئة خصبة لانتشار كورونا بين طلاب الثانوية العامة.. فيديو



لجنة حيدر دبوس بإيتاي البارود لجنة حيدر دبوس بإيتاي البارود

سادت حالة من الهرج واللامبالاة بين صفوف طلاب الثانوية العامة أمام لجنة مدرسة "حيدر دبوس الثانوية التجارية" بمدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة حيث تزاحم الطلاب أمام اللجنة دون عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعى للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد مما جعلها بيئة خصبة لانتقال العدوى بين الطلاب.



كما ظهر معظم الطلاب بدون الكمامات حتى اللحظات الأخيرة من دخول اللجنة مما تسبب فى استياء شديد بين أولياء الأمور .. متسائلين اين تعليمات وزير التربية والتعليم ؟!



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شاهد.. تجمعات الطالبات تعوق وصول سيارة أوراق الأسئلة للجنة بـ إيتاى الباروديذكر أن ادارة إيتاى البارود بها ٩ لجان رئيسية بداخلها ١٨ بوابة تعقيم مقسمة على ٩ مدارس يعقد بها امتحانات الثانوية العامة ليؤدى فيها 2575 طالبا وطالبة الامتحانات موزعين على ١٩٠ لجنة فرعيةويؤدى 30 ألفا و876 طالبا وطالبة اولى امتحانات الثانوية العامة فى مادة اللغة العربية للشعبة العامة اليوم الأحد فى 120 لجنة على مستوى محافظة البحيرة مزودة جميعها ببوابات تعقيم وتطهير ذاتي.وذلك بإجمالى ٢٤٠ بوابة بواقع 2 بوابة بكل لجنة بالإضافة إلى تواجد كاشفات لدرجات الحرارة وكمامات معقمة ومواد تطهير لتوزيعها على الطلاب .