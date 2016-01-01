ترامب يتوعد بولتون بدفع ثمن باهظ لنشره كتاب مذكراته فى مخالفة للقانون



جون بولتون وترامب جون بولتون وترامب

توعد الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، جون بولتون بدفع ثمن باهظ لنشره كتاب مذكراته فى مخالفة للقانون. وقال ترامب: بولتون خرق القانون وتم استدعاؤه وتوبيخه، ويهوى إلقاء القنابل على الناس والآن ستلقى القنابل عليه، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.



وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، قد أكد فى تصريحات سابقة، إن الرئيس دونالد ترامب غير مؤهل للمنصب وذلك حسبما جاء في مقتطفات من مقابلة صدرت اليوم الخميس بعدما كشفت أجزاء من كتاب سيُنشر لبولتون عن صورة محرجة لرئيسه السابق في العمل.



وأضاف بولتون في مقابلة مع إيه.بي.سي نيوز "لا أعتقد أنه مؤهل للمنصب". وتابع "لا أظن أن لديه الكفاءة اللازمة لأداء الوظيفة".

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وكان بولتون أحد صقور السياسة الخارجية الأمريكية لمدة طويلة، وغادر البيت الأبيض في سبتمبر أيلول.وفي أجزاء من روايته لأحداث دارت في الكواليس، اتهم بولتون الرئيس بارتكاب أخطاء فادحة سعيا للفوز بولاية رئاسية جديدة منها أنه طلب صراحة مساعدة الرئيس الصيني شي جين بينغ في الفوز.ويقول بولتون في المقتطفات التي نشرتها عدة صحف كبيرة أمس الأربعاء إن ترامب عبّر أيضا عن استعداده لوقف تحقيقات جنائية لإسداء معروف لطغاة يحبهم. وترد في المقتطفات اتهامات بعدم الأهلية أشد بكثير من تلك التي دفعت مجلس النواب للسعي لمساءلته وعزله العام الماضي.وآثارت الاتهامات غضب ترامب الذي انتقد شخصية بولتون ووصف مستشاره السابق بأنه "كاذب" و"غبي".