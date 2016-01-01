"لو مساحتك ما تسمحش" .. 6 أفكار لإنشاء غرفة سفرة صغيرة



غرفة طعام قابلة للطى غرفة طعام قابلة للطى

غرفة الطعام إحدى الأجزاء الأساسية فى المنزل التى لا يمكن الاستغناء عنها، إلا أنه مع انتشار المنازل الصغيرة ، أصبحت هناك رغبة حقيقية في إيجاد بدائل لغرفة الطعام التقليدية ذات السفرة الضخمة ودولاب الفضيات الأنيق وغيرها من القطع المرتبطة بالغرفة، فظهرت بعض الاتجاهات التى تدعم الغرف محدودة الإمكانات والعناصر والتى يقتصر دورها فقط على تناول الطعام.



في حين أن غرفة الطعام الصغيرة قد تبدو ذات إمكانات محدودة، إلا أنه هناك الكثير من الحيل لإنشاء مساحات أنيقة وعملية، تثير إعجاب الأسرة والضيوف على حد سواء، فسواء كان لديك غرفة طعام منفصلة أو مجرد زاوية صغيرة في مطبخك أو غرفة المعيشة الخاصة بك.



وإليك أبرز المقترحات بشأن إنشاء غرفة طعام مناسبة للمساحات الصغيرة من موقع مجلة "Hello":

إذا لم يكن لديك مساحة كافية لغرفة طعام مخصصة، فإنه من الأفضل الاعتماد على طاولة قابلة للطي، سيعني أنه يمكنك إعداد منطقة لتناول الطعام عند الحاجة.أضف تأثيرًا إلى غرفة الطعام الصغيرة ذات بالألوان الزاهية ولمسات التصميم الغريبة، جرب كراسي تناول الطعام بألوان مكملة، وظلال جريئة على الجدران وعلق لوحات فنية على الجدران لخلق مساحة ستكون نقطة نقاش حقيقية بين الضيوف.هذه المقاعد موفرة للمساحة في غرف الطعام الصغيرة، لن يقتصر الأمر على جلوس الضيوف بشكل مريح فحسب، بل يمكن أيضًا وضعهم تحت الطاولة بعد الاستخدام، لذلك لا يشغلون مساحة أرضية كبيرة.حتى إذا لم يكن لديك مساحة لغرفة طعام منفصلة، فلا يزال بإمكانك إنشاء مكان لتناول الطعام حتى داخل أصغر المطابخ إذا كنت تفكر خارج الصندوق، فيمكنك استخدام أحد الجوانب الرخامية كطاولة طعام.تعتبر طاولة الطعام القابلة للتمديد مثالية لاستضافة حفلات العشاء، ويمكن تصغيرها لتوفير المساحة عند عدم الحاجة إليها. وبالمثل، يمكن تخزين كراسي تناول الطعام القابلة للتكديس بشكل جيد عند عدم استخدامها.







