يعالج السعال.. ماذا يحدث للجسم عند تناول العسل؟



ماذا يحدث للجسم عند تناول العسل ماذا يحدث للجسم عند تناول العسل

يعتبر العسل من أقدم المحليات الطبيعية قبل أن يصبح السكر شائعًا على نطاق واسع، والعسل مرتفع جدًا في المركبات النباتية المفيدة ويوفر العديد من الفوائد الصحية، يحتوي العسل على مركبات الفلافونويد التي تقاوم الأمراض وأيضًا حبوب اللقاح والنحل ، والمعروفة بتعزيز المناعة .



ويقدم موقع "boldsky " إليكم اهم فوائد العسل على الصحة...



- يمنع الأمراض المزمنة

يحتوي العسل على مضادات الأكسدة الهامة ، والتي تشمل الفينولات والإنزيمات والمركبات مثل مركبات الفلافونويد والأحماض العضوية، وقد تم ربط مضادات الأكسدة مثل البوليفينول في العسل لتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية وبعض أنواع السرطان، بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يحسن صحة العين ويزيد من مضادات الأكسدة التي تقاوم الأمراض في الدم.

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اقرأ ايضًا | يمنع تكاثر فيروس كورونا.. كل ما تريد معرفته حول عقار ايفرمكتين- يعالج السعاليعمل العسل كدواء ممتاز للسعال يساعد على تهدئة حلقك ومنع السعال، وأظهرت دراسة نشرت في مجلة Pediatrics أن الأطفال بين الفئة العمرية من 1 إلى 5 الذين يعانون من السعال الليلي يسعلون بشكل أقل تكرارًا عندما يكون لديهم ملعقتان صغيرتان من العسل قبل 30 دقيقة من النوم، أظهرت دراسة أخرى أن فعالية العسل في علاج السعال أفضل بكثير من أدوية السعال الشائعة، يقلل من أعراض السعال ويساعدك على النوم بشكل أفضل أثناء الليل.- يعزز طاقتكإذا كنت تشعر بانخفاض في الطاقة ، فإن استهلاك ملعقة كبيرة من العسل سيشحنك على الفور، العسل هو غذاء سريع يعزز الطاقة وسيوفر لك كمية لا حدود لها من الطاقة بسبب وجود الفركتوز والجلوكوز الذي يدخل في مجرى الدم ، مما يمنحك دفعة سريعة للطاقة، يعمل العسل كوقود طاقة كبير يمكن تناوله قبل وبعد التمرين.