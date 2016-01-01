يعتبر العسل من أقدم المحليات الطبيعية قبل أن يصبح السكر شائعًا على نطاق واسع، والعسل مرتفع جدًا في المركبات النباتية المفيدة ويوفر العديد من الفوائد الصحية، يحتوي العسل على مركبات الفلافونويد التي تقاوم الأمراض وأيضًا حبوب اللقاح والنحل ، والمعروفة بتعزيز المناعة .
ويقدم موقع "boldsky " إليكم اهم فوائد العسل على الصحة...
- يمنع الأمراض المزمنة
يحتوي العسل على مضادات الأكسدة الهامة ، والتي تشمل الفينولات والإنزيمات والمركبات مثل مركبات الفلافونويد والأحماض العضوية، وقد تم ربط مضادات الأكسدة مثل البوليفينول في العسل لتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية وبعض أنواع السرطان، بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يحسن صحة العين ويزيد من مضادات الأكسدة التي تقاوم الأمراض في الدم.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على يعالج السعال.. ماذا يحدث للجسم عند تناول العسل؟
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق