لو بتعاني من السمنة .. 5 حلول طبيعية للتخلص منها في أقل من شهر



لو بتعاني من السمنة لو بتعاني من السمنة

السمنة هي زيادة في وزن الجسم بسبب الإفراط في استهلاك السعرات الحرارية وممارسة قدر أقل من الأنشطة البدنية، وتعرف السمنة بأنها وباء صحي عالمي يصيب واحدًا من كل أربعة بالغين، كما يعانى الكثير من الأشخاص بسبب السمنة التى يمكن أن تسبب العديد من الأمراض التى تهدد الصحة.



وأورد موقع "boldsky" أبرز الطرق الطبيعية التى تساعد على التخلص من الوزن الزائد فى أقل وقت.



- أضف البروتين في نظامك الغذائي

وأوضح الموقع أنه عندما يتعلق الأمر بـ فقدان الوزن ، فإن البروتين يعتبر من المغذيات الهامة، ويمكن لنظام غذائي عالي البروتين أن يعزز عملية التمثيل الغذائي الخاصة بك بما يصل إلى 80-100 سعر حراري في اليوم ويمكن أن يجعلك تشعر بالشبع ويقلل شهيتك، حتى شيء بسيط مثل تناول وجبة إفطار عالية البروتين ، والتي تشمل البيض والحليب وزبدة الفول السوداني ، وما إلى ذلك ، يمكن أن يكون له تأثير قوي.

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اقرأ ايضًا | المشى ساعة يوميا لرفع المناعة.. السمنة تشكل خطورة كبيرة على مريض كورونا- الحد من تناول السكريرتبط تناول كميات زائدة من السكر المضاف للأغذية بعدد من الأمراض الرائدة في العالم، بما في ذلك داء السكري من النوع 2 والسرطان وأمراض القلب، حيث يتم إخفاء السكر المكرر في الأطعمة المصنعة المختلفة ، لذلك قد تستهلك الكثير من السكر دون أن تدرك ذلك، ويفضل أن تقلل من الأطعمة المصنعة مثل حبوب الإفطار والخضروات المعلبة والخبز والوجبات الخفيفة والكعك والبسكويت.- تناول أطعمة كاملةأفضل طريقة لتقليل السمنة هي بناء نظامك الغذائي على الأطعمة المكونة من عنصر واحد، ومن خلال القيام بذلك، يمكنك التخلص من الغالبية العظمى من السكر المضاف والأطعمة المصنعة والدهون المضافة، يجب أن تكون الأطعمة الكاملة مثل الفواكه والخضروات ومنتجات الألبان مثل الحليب واللبن العادي والبيض والجبن جزءًا من نظامك الغذائي ، لأن تناول الأطعمة الكاملة سيوفر لجسمك العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم ليعمل بشكل صحيح.- شرب الماءيساعد شرب الكثير من الماء في مكافحة السمنة، وقد يؤدي شرب 0.5 لتر من الماء إلى زيادة السعرات الحرارية التي تحرقها بنسبة 24-30 في المائة لمدة ساعة، كما قد يؤدي شرب الماء قبل الوجبات أيضًا إلى تقليل تناول السعرات الحرارية ، خاصة للأشخاص في منتصف العمر، والسبب هو أن شرب الكثير من الماء يساعد في طرد السموم من الجسم ويقلل من الانتفاخ.- تجنب السعرات الحرارية السائلةتأتي السعرات الحرارية السائلة من المشروبات مثل عصائر الفاكهة وحليب الشوكولاتة والمشروبات الغازية السكرية ومشروبات الطاقة، وتساعد هذه المشروبات في زيادة خطر السمنة، كما أظهرت دراسة ملحوظة أنه كانت هناك زيادة كبيرة بنسبة 60 في المائة في خطر السمنة لدى الأطفال لكل وجبة يومية من مشروب محلى بالسكر.