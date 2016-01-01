يقوي المناعة والعظام .. فوائد العنب الأسود

يعد فصل الصيف من أشهر المواسم التى ينتشر فيها العنب بكثرة وهو من الفاكهة اللذيذة التى تحتوى على فوائد صحية كثيرة ومتعددة .
تتعدد أنواع العنب بين الأسود والأخضر والبناتى وغيرها العديد من الأنواع ويمتلك كل نوع بعض المزايا التى يتفرد بها عن باقى الأنواع.
يعد العنب الأسود من الأنواع الغير منتشرة بشكل واسع ولا يعرف الكثير منا مدى تأثيرها على صحتنا لذا نعرض اهم فوائد العنب الأسود وفقا لما ذكره موقع " boldsky".
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