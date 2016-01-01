

تيسلا تخطط لبناء مصنع جديد بسبب طرازين تيسلا تخطط لبناء مصنع جديد بسبب طرازين

تستعد شركة تيسلا الأمريكية الرائدة في مجال صناعة السيارات الكهربائية لبناء مصنع جديد في ولاية تكساس خلال هذا الصيف.



وظهرت وثائق نشرها المراقب المالي لولاية تكساس تكشف أن تيسلا تستعد بجدية لبناء مصنع جديد خارج كاليفورنيا.



وتبحث تيسلا عن تصميم وبناء مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية في مقاطعة ترافيس أحد ضواحي أوستن في ولاية تكساس.

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وتنتظر الشركة موافقة الولاية على هذا المقترح حتى تبدأ في مشروعها الجديد الذي سيوفر حوالي 5 آلاف فرصة عمل جديدة.وتطمح تيسلا في الحصول على حوافز ضريبية واسعة من أجل مصنعها الجديد وهو ما يحدث بشكل معتاد في المشاريع الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية.فيما تأمل مدينة تولسا الواقعة في ولاية أوكلاهوما بأن تقنع تيسلا بإقامة المصنع على أرضها وذلك بحسب وسائل الإعلام الأمريكية.وحاولت الولايتين تقديم مبادرات لتحفيز تيسلا على اختيار أحدهما لإقامة المصنع، ولذلك قامت تولسا بوضع شعار كبير لشركة تيسلا على أحد التماثيل المشهورة، بينما تواصل مسؤولون عن ولاية تكساس مع إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لتيسلا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".ويتركز انتاج سيارات تيسلا في مصنع بمدينة فريمونت بكاليفورنيا، بينما تمتلك مصنعا آخر لإنتاج البطاريات في نيفادا وآخر لإنتاج الألواح الشمسية في ولاية نيويورك.فيما تمتلك تيسلا مصنعاً واحداً خارج الولايات المتحدة الأمريكية ويقع في شنغهاي، كما تعتزم الشركة بناء مصنعاً في قارة أوروبا وتحديدا في ألمانيا.وتبحث الشركة عن بناء مصنعاً جديداً لزيادة الإنتاج بعد ارتفاع الطلب على سياراتها وخاصة طرازي واي وسايبر تراك.