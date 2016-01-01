

| شاهد | تصميم جهاز فريد للوقاية من كورونا: حركة الطيران ستعود دون مشاكل | شاهد | تصميم جهاز فريد للوقاية من كورونا: حركة الطيران ستعود دون مشاكل

صممت شركة عالمية جهازا فريدا للوقاية من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، من شأنه أن يساهم بعودة الحركة الطبيعية بين أغلب دول العالم عن طريق الرحلات الجوية، من خلال تشكيل درع خفي حول كل شخص يخفف من فرص انتشار «كوفيد-19».



وأعلنت شركة Teague للتكنولوجيا عن جهاز جديد يركب أعلى الركاب في مقصورة الطائرات يعمل على تعزيز تدفقات الهواء ويساعد بالفعل في التخفيف من انتشار الجراثيم على متن الطائرات.



وقامت الشركة بطباعة هذا المنتج عن طريق تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، وهو مصمم بحيت يتناسب مع وحدة خدمة الركاب التي ستجدها فوق كل راكب في الطائرة.

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وتضم هذه الوحدة بالشكل المعتاد إنارة القراءة وفتحة التهوية وأزرار منها الاستعانة بالمضيف أو غيرها من الخدمات التي تميز الطائرات الحديثة عن غيرها حسب «سبوتنيك».وتكمن خاصية الجهاز من خلال تدخله بالهواء المتدفق عبر فتحة التهوية، وتم تصميمها بحيث تضمن الاحتفاظ بقطرات الجهاز التنفسي الصادرة عن الراكب داخل المساحة الخاصة به، ما يشكل درعا واقيا خفيا حول كل شخص.وبحسب المدير الأول لتجربة شركات الطيران في Teague، أنتوني هاركوب، إن هذا الدرع لتدفق الهواء في الطائرات، وأضاف: «ما لا يدركه العديد من الأشخاص هو أن الناقلة الجوية (الطائرة) هي في الحقيقة من أكثر الأماكن التي يمكنك التواجد فيها في أمان».