صممت شركة عالمية جهازا فريدا للوقاية من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، من شأنه أن يساهم بعودة الحركة الطبيعية بين أغلب دول العالم عن طريق الرحلات الجوية، من خلال تشكيل درع خفي حول كل شخص يخفف من فرص انتشار «كوفيد-19».
وأعلنت شركة Teague للتكنولوجيا عن جهاز جديد يركب أعلى الركاب في مقصورة الطائرات يعمل على تعزيز تدفقات الهواء ويساعد بالفعل في التخفيف من انتشار الجراثيم على متن الطائرات.
وقامت الشركة بطباعة هذا المنتج عن طريق تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، وهو مصمم بحيت يتناسب مع وحدة خدمة الركاب التي ستجدها فوق كل راكب في الطائرة.
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التعليقات على | شاهد | تصميم جهاز فريد للوقاية من كورونا: حركة الطيران ستعود دون مشاكل
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