رصدت مجموعة دولية من العلماء، لأول مرة، إشارات راديوية متكررة من الفضاء، والتي لا يزال مصدرها مجهول.
ويبعد مصدر هذه الإشارات، التي حصلت على اسم FRB 180916.J0158+65، بمسافة 500 مليون سنة ضوئية من الأرض، ويقع على مشارف مجرة حلزونية ضخمة.
ووفقا للبيانات التي تم الحصول عليها باستخدام تلسكوب CHIME في كندا، فإن الإشارات تتكرر كل 16 يوما، وهي مستمرة منذ 500 يوم، حيث يتم رصد الإشارات في أول 4 أيام، وينقطع لمدة 12 يوما.
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التعليقات على رصد إشارات غامضة تتكرر كل 16 يوما: بعيدة عنا بـ500 مليون سنة ضوئية
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