

رصد إشارات غامضة تتكرر كل 16 يوما: بعيدة عنا بـ500 مليون سنة ضوئية رصد إشارات غامضة تتكرر كل 16 يوما: بعيدة عنا بـ500 مليون سنة ضوئية

رصدت مجموعة دولية من العلماء، لأول مرة، إشارات راديوية متكررة من الفضاء، والتي لا يزال مصدرها مجهول.



ويبعد مصدر هذه الإشارات، التي حصلت على اسم FRB 180916.J0158+65، بمسافة 500 مليون سنة ضوئية من الأرض، ويقع على مشارف مجرة ​​حلزونية ضخمة.



ووفقا للبيانات التي تم الحصول عليها باستخدام تلسكوب CHIME في كندا، فإن الإشارات تتكرر كل 16 يوما، وهي مستمرة منذ 500 يوم، حيث يتم رصد الإشارات في أول 4 أيام، وينقطع لمدة 12 يوما.

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وقدم العلماء ثلاثة فرضيات لما يحدث حسب «سبوتنيك».ووفقا لإحداها، فإنه يمكن أن تنشأ الإشارات بسبب جسم صغير يدور بالقرب من نجم نيوتروني، أو نجم نيوتروني يدور حول آخر أو حول ثقب أسود.أما الفرضية الثالثة تقول إن المصدر يدور حول نجم مركزي يبعث سحابة غازية بشكل دوري.ووفقا للعلماء، فإنه هذه أول مرة يتم رصد مثل هذه الإشارات الفضائية الغامضة.