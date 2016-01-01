

أضرار قيادة السيارة مع اقتراب نفاذ الوقود أضرار قيادة السيارة مع اقتراب نفاذ الوقود

يتجاهل بعض قائدي السيارات وجود إضاءة التنبيه الخاصة بقرب نفاذ الوقود من السيارة ويتحرك بها بشكل عادي وهو ما قد يتسبب في أضرار ومشاكل عديدة.



ويعتبر الوقود أهم أسباب تشغيل المحرك وانطلاق السيارة ولذلك فإن المغامرة والسير بالمركبة مع خطر نفاذ الوقود لن يأتي بأي نفع.



وبخلاف أن صاحب السيارة سيكون في خطر توقف المركبة بشكل مفاجئ في حالة نفاذ الوقود وهو ما قد يعرضه للأخطار خاصة إذا كان على طريق سفر أو آخر به نقص في الخدمات، فالسير والوقود على وشك النفاذ أيضا يسبب في مشاكل داخلية وميكانيكية.

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تحذيرات الخبراءوتحدث خبراء السيارات طويلاً عن خطر نفاذ الوقود وحذروا منه أكثر من مرة، وهو ما قام به أيضاً تورستن هيس خبير السيارات بالهيئة الألمانية للفحص الفني.وقال هيس بأن اقتراب الوقود من النفاذ يتسبب في تلف مضخات الحقن أو مضخة الوقود في حد ذاتها ويحدث ذلك سواء كانت السيارة تسير بالوقود التقليدي أو بوقود الديزل.أضرار نفاذ الوقوديعرض نفاذ الوقود في سيارات الديزل المزودة بنظام الحقن الميكانيكي المحرك للإصابة بالأعطال وعلاج هذا الموقف يحتاج إلى الكثير من المجهود من أجل تصريف الهواء يدوياً من دورة الوقود.إعلانات ليست دقيقةوأشار هيس الخبير الألماني في هيئة الفحص الفني إلى أن الشركات العالمية تتحدث دائما عن أن سياراتها محصنة ضد السير حتى فراغ مضخة الوقود بشكل كامل ولكن ذلك غير دقيق بنسبة 100% لأن هذا قد يحدث في بعض الأحيان وسيتسبب في أضرار للسيارة.تأثير فلاتر الوقودتقوم الفلاتر بدور كبير في تنقية الوقود من الشوائب العالقة به حتى تحصن محركات السيارة من امتصاصها، ولكن بعض الشوائب تكون موجودة في قاع خزان الوقود وعند السير مع اقتراب النقود من النفاذ قد يلتقطه دورة حرق الوقود وهو ما سيجعل عملية الاحتراق غير نظيف.نصائح ثمينةلكي تضمن سلامة سيارتك فلا تملأ خزان الوقود عن أخره وكذلك لا تتركه الوقود ينفذ منها حتى لا تتعرض للمشكلات، ومن الأفضل أن يكن خزان الوقود في وضع متوسط يميل إلى الامتلاء حتى تتجنب الأضرار التي قد تتلف فلتر البنزين أو مضخة الوقود وكذلك المحرك.ومن الأفضل أيضا أن تنتقي محطة تزويد بالوقود تثق بها خاصة وأن بعض محطات الوقود تكون غير أمينة وتحتوي خزانات الوقود الخاصة بها على بعض المياه أو الشوائب التي تضر بسيارتك.ولذلك فلا تتجاهل توصيات خبراء السيارات وتقود مركبتك بخزان وقود شبه فارغ واختر محطة تزويد وقود تثق بها لتضمن سلامتك وسلامة سيارتك.