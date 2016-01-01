على الرغم من حصول كادينزا على فيس ليفت في العام الماضي، ها هي كيا تستعد للكشف عن جيل جديد للطراز، حيث رأينا العديد من اللقطات التجسسية لنماذج أولية لكادينزا الجديدة كلياً أثناء اختبارها هذا العام.
التغييرات الأبرز التي سيحصل عليها الجيل الجديد هي الشبك الضخم وشعار كيا الجديد، حيث ظهرت في تصميم تخيلي يُظهر حصولها على عناصر تصميم مستقبلية بعض الشيء.
يذكر أن كيا قامت بتسجيل شعارها الجديد في نهاية العام الماضي، لدى هيئة حقوق الملكية الفكرية الكورية، كما كشفت عن شعار مختلف في سيارة Imagine Kia الاختبارية عندما عرضتها عنها في معرض جنيف للسيارات 2019، ولكنه لا يختلف كثيراً عن الشعار الذي قامت بتسجيله مؤخراً.
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التعليقات على كيا كادينزا 2023 تظهر في تصميم تخيلي لأول مرة
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