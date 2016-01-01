كيا كادينزا 2023 تظهر في تصميم تخيلي لأول مرة

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صورة الخبر: كيا كادينزا 2023 تظهر في تصميم تخيلي لأول مرة
كيا كادينزا 2023 تظهر في تصميم تخيلي لأول مرة

على الرغم من حصول كادينزا على فيس ليفت في العام الماضي، ها هي كيا تستعد للكشف عن جيل جديد للطراز، حيث رأينا العديد من اللقطات التجسسية لنماذج أولية لكادينزا الجديدة كلياً أثناء اختبارها هذا العام.

التغييرات الأبرز التي سيحصل عليها الجيل الجديد هي الشبك الضخم وشعار كيا الجديد، حيث ظهرت في تصميم تخيلي يُظهر حصولها على عناصر تصميم مستقبلية بعض الشيء.

يذكر أن كيا قامت بتسجيل شعارها الجديد في نهاية العام الماضي، لدى هيئة حقوق الملكية الفكرية الكورية، كما كشفت عن شعار مختلف في سيارة Imagine Kia الاختبارية عندما عرضتها عنها في معرض جنيف للسيارات 2019، ولكنه لا يختلف كثيراً عن الشعار الذي قامت بتسجيله مؤخراً.

وقد أكدت كيا اعتماد هذا الشعار الأكيد، والذي من المقرر أن يظهر لأول مرة بحلول نهاية العام، ووفقاً لتقرير سابق، قال رئيس كيا، بارك هان وو، إن الشعار الجديد مشابه للشعار المستخدم في السيارة الاختبارية سالفة الذكر لكنه سيكون مختلفاً بعض الشيء.

في الختام، هل سيكون الجيل القادم من كادينزا أول من يحمل شعار كيا الجديد؟ يبدو هذا الأمر مستبعداً للغاية، حيث سيكون من المبكر للغاية الكشف عن الموديل الجديد كلياً، لننتظر ونرى.

صورة الخبر: كيا كادينزا 2023 تظهر في تصميم تخيلي لأول مرة

المصدر: المربع نت

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