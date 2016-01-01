وسيلة فعالة لتجنب خطر الموت المبكر: حياة الملايين تغيرت بها

اكتشف علماء جامعتي كامبريدج وإدنبره أن النشاط البدني المكثف يخفض من خطر الموت المبكر.
وشملت الدراسة سكان 168 دولة في العالم، التزموا بتطبيق توصيات وتعليمات منظمة الصحة العالمية بشأن النشاط البدني، التي تتضمن ممارسة تمارين رياضة الأيروبيك (التمارين الهوائية) بحدود 150 دقيقة أسبوعيا، التي تحصل خلالها العضلات على الطاقة من الأكسجين.
ويتراوح النبض خلال إجراء هذه التمارين الهوائية بين 120 و150 نبضة في الدقيقة، ولكن هذا المؤشر يمكن أن يختلف استنادا إلى مستوى اللياقة البدنية للشخص وحالته الصحية حسب «روسيا اليوم».
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