لم يعد حلم العديد النساء فى تغير أشكالهن بحسب ما يرغبن أثناء جراحات التجميل، أمرا سهلا وغير مكلف، وذلك بعد أن تحول هذا الحلم إلى كابوس، على يد مجموعة من الهواة، حيث شهدت الكثير من النساء فى المكسيك العديد من المآسى والمعاناة من عمليات التجميل، وتحولها إلى قروح وألام بأجسادهن، الأمر الذى أودى بحياة الكثيرات، حيث تقول "ذا صن" البريطانية، إن هذه العمليات الجراحية بدون مشرط، تعتمد على حقن مادة غريبة، وبعد أن فحصها المتخصصون في المكسيك وجدوا أنها تتكون من زيت الطهى وزيت محرك السيارة والسيليكون، والبوليمرات البولى ميثاكريليت التي هى فى الأساس بلاستيكية.
الخبراء حذروا كذلك من أن المادة يتم حقنها كسائل ثم تصلب فى أنسجة الجسم، ولكن إذا وصلت إلى الشرايين فقد تتسبب فى الموت الفورى.
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التعليقات على آثارها الجانبية تظهر بعد 10سنوات..تحذير من عمليات تجميل بالمكسيك تسبب تشوهات
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