

مكمل غذائي يعالج تساقط الشعر بتعزيز البصيلات الصحية مكمل غذائي يعالج تساقط الشعر بتعزيز البصيلات الصحية

يعاني الكثيرون، في مرحلة ما من حياتهم، من مشكلة تساقط الشعر، لكن تناول فيتامين محدد يوميا ربما يساعد في زيادة نمو الشعر وإصلاحه.



ويلعب الزنك دورا مهما في نمو وإصلاح الشعر، ويساعد أيضا في الحفاظ على عمل الغدد الزيتية حول البصيلات بالطريقة التي يجب أن تساعد في نمو الشعر.



وعندما يعاني الشخص من تساقط الشعر، يمكن أن يُعزى ذلك غالبا إلى نقص الزنك في نظامه الغذائي، وهذا هو السبب في أن العديد من خبراء الصحة ينصحون بتناول مكملات الزنك للمساعدة في نمو الشعر.

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وقالت مختبرات Collective Laboraties: "يعد الزنك ضروريا في جميع أنحاء الجسم، للعمليات البيولوجية الصحية مثل نمو الشعر".وأضافت: يحتوي الزنك أيضا على خصائص مضادة للالتهابات ويعزز انقسام الخلايا، وهي عوامل رئيسية في الحفاظ على صحة فروة الرأس.. ومن خلال دعم البصيلات الصحية، سيضمن الزنك فروة الرأس المتوازنة كأساس لرأس صحي للشعر.وأشارت المختبرات إلى أن: "الزنك يقوي الغدة الدهنية ويطيل دورة نمو الشعر ويعزز انتعاش بصيلات الشعر".وفي دراسة أجرتها المختبرات مع المعاهد الوطنية للصحة بالمكتبة الوطنية الأمريكية للطب، تم التحقيق في الزنك كمغذيات دقيقة أساسية.وأشارت الدراسة إلى أن "الزنك هو من المغذيات الدقيقة الأساسية لعملية التمثيل الغذائي البشري التي تحفز أكثر من 100 إنزيم، وتسهل طي البروتين، وتساعد على تنظيم التعبير الجيني".وأضافت الدراسة: "أعراض نقص الزنك غير محددة، بما في ذلك تأخر النمو، والإسهال، والثعلبة، وضمور الأظافر، وانخفاض المناعة، وقصور الغدد التناسلية لدى الذكور".وفي دراسة أخرى أجرتها المكتبة الوطنية الأمريكية للطب والمعاهد الوطنية للصحة، تم تحليل العلاج عن طريق الفم بالزنك، وأشارت الدراسة إلى أن "الزنك أمر بالغ الأهمية للحفاظ على توازن جسم الإنسان، وهو أحد المكونات الرئيسية للهرمونات وجزيئات الإشارة والإنزيمات".