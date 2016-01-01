يولد هلال شهر ذو القعدة مباشرة بعد حدوث الاقتران مباشرة في تمام الساعة الثامنة والدقيقة 41 صباحا بتوقيت القاهرة المحلى يوم غدا الأحد 29 من شوال 1441 هجريا الموافق 21 يونيو وهو يوم الرؤية.
وكشفت الحسابات الفلكية ، أن الهلال الجديد يبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 18 دقيقة ، وفى القاهرة لمدة 20 دقيقة بعد غروب الشمس في ذلك اليوم وهو يوم الرؤية، وفى باقى محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 18 لـ 21 دقيقة، و تكون غرة شهر ذو القعدة لعام 1441 هجريا فلكيا يوم الإثنين 22 يونيه .
وسخر الله الأرض والسماء لخدمة الإنسان، فزخرت السماء بالأجرام السماوية التى يمكن دراسة الوقت من خلال حركتها، وذلك لثبات واستقرار حركتها مثل النجوم "الشمس والكوكب والأقمار"، ومن خلال متابعة حركة هذا الأجرام وحسابها اتخذ الانسان منذ القدم هذه الحسابات لتحديد التقويم، والتقويم هى الترجمة العربية لكلمة "calendar" أى أول يوم من الشهر.
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التعليقات على فلكيا.. الإثنين المقبل غرة شهر ذو القعدة لعام 1441 هجريا
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