قبل ساعات من انطلاق امتحانات الثانوية العامة، للعام الدراسى الحالى، 2019،2020، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحان اللغة العربية سيكون مثل العام الماضى من حيث المواصفات، موضحة أن الأسئلة سوف تتضمن 50 سؤالا ومخصص لها 3 ساعات لزمن الإجابة عن جميع الأسئلة.
ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بعض التعليمات الهامة للطلاب قبل انطلاق الامتحانات بأيام، موضحة أنه على الطالب استخدام المساحات المخصصة للإجابة عن الأسئلة المقالية وفى حالة الحاجة لمساحة أخرى يمكن استكمال الإجابة فى صفحات المسودة مع الإشارة إليها، لافتة إلى أن الإجابة بأكثر من حل سوف يتم تقديرها، مشددة على ضرورة أن يتأكد الطالب من ترقيم الأسئلة تصاعديا ومن عدد كراسة الامتحان فهى مسئولية الطالب.
وأوضحت الوزارة بالنسبة للإجابة عن أسئلة الاختيار من متعدد، يتم تظليل دائرة الإجابة الصحيحة، موضحة أنه عند اختيار الإجابة الصحيحة فى الاختيار من متعدد يتم اختيار "أ" أو "ب" فقط، وعند الإجابة فى الأسئلة المقالية سيتم تقديرها ولكن سيتم الإجابة الأولى فقط فى الأسئلة المقالية فقط.
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التعليقات على امتحان اللغة العربية للثانوية العامة غدا.. 50 سؤالا و3 ساعات زمن الإجابة
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