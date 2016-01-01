الأنجولى أرى بابل يعلن توقيعه للزمالك إلكترونيا لمدة 3 سنوات



الجناح الأنجولي أري بابل الجناح الأنجولي أري بابل

أعلن الجناح الأنجولي أري بابل، لاعب فريق أول أغسطس، انضمامه لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، معرباً عن سعادته بارتداء قميص الفريق الأبيض بداية من الموسم الجديد.





وقال أري بابل فى تصريحات لصحيفة "أس" الإسبانية، "وقعت على عقود انضمامي لنادي الزمالك لمدة ثلاث سنوات وكان التوقيع إلكترونيا، وسعيد جدًا لانتهاء المفاوضات بنجاح".



وأضاف لاعب الزمالك الجديد: "كانت رغبتي الأولى من بين جميع العروض التي أتت لي هي الزمالك، وأتمنى أن أظهر بمستوى يليق بي وباسم الزمالك، وأحصل على العديد من البطولات المحلية والإفريقية مع الفريق.



وتابع بابل "مسؤولو الزمالك كانوا رائعين معنا أثناء المفاوضات وتأخير توقيعي حتى أمس الخميس ليس له علاقة بالمقابل المادي لأنها أمور متفق عليها منذ أكثر من 10 أيام، وكل ما في الأمر أن أمير مرتضى طلب مهلة لإنهاء التعاقد وبالفعل التزم معنا بالموعد المحدد".



وكشف مصدر مقرب من الأنجولى آرى بابل، جناح أول أغسطس الأنجولى، أن صفقة انتقاله إلى نادى الزمالك ستكلف النادى الأبيض سنويا ما يتراوح ما بين 700 ألف دولار إلى 800 ألف دولار، سنوياً، حيث سينضم اللاعب إلى النادى الأبيض فى عقد يمتد لمدة 3 مواسم مقبلة، وذلك فى صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الفريق الأنجولى.

