كشفت مصادر لـ"اليوم السابع" أن نادى المقاولون العرب طلب 40 مليون جنيه للاستغناء عن طاهر محمد طاهر للأهلى على سبيل البيع النهائى، وهو المبلغ الذى رفضه مسئولو القلعة الحمراء جملة وتفصيلاً، وأكدوا أنه مُبالغ فيه تماماً ولا يتناسب مع الأسعار الحالية فى سوق انتقالات اللاعبين مع انتشار وباء "كورنا" الذى تسبب فى تجميد النشاط الرياضى عالمياً منذ مارس الماضي.
ويتفاوض الأهلى حالياً مع المقاولون لحسم صفقة طاهر محمد طاهر، بعدما سبق وحصل النادى على توقيع اللاعب، ويرغب مسئولو القلعة الحمراء فى حسم الصفقة مع نظراؤهم فى المقاولون العرب خلال الأيام المقبلة.
من جانبه، كشف طاهر محمد طاهر، عن كواليس مفاوضات النادى الأهلى معه خلال الفترة الماضية، موضحا أن مسئولى القلعة الحمراء بدأوا تلك المفاوضات منذ ثلاث سنوات إلا أنها لم تكلل بالنجاح، وأضاف طاهر، فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع، الأهلى يفاوضنى منذ ثلاث سنوات الأمر ليس جديداً، ونادى المقاولون وافق على رغبتى للانتقال للأهلى على سبيل الإعارة، وحتى الآن ما زالت المفاوضات مستمرة بين الناديين على المقابل المادى.
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التعليقات على المقاولون العرب يطلب 40 مليون جنيه لبيع طاهر محمد طاهر للأهلى
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