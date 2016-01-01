شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أن الجيش المصري قادر على الدفاع عن أمن البلاد القومي داخل وخارج حدودها، وذلك أثناء تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية قرب الحدود مع ليبيا.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، اليوم السبت بأن السيسي تفقد عناصر المنطقة الغربية العسكرية بحضور القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس أركان القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة".
وخاطب السيسي العسكريين بالقول: "الجيش المصري من أقوى جيوش المنطقة ولكنه جيش رشيد.. يحمي ولا يهدد.. وقادر على الدفاع عن أمن مصر القومي داخل وخارج حدود الوطن".
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التعليقات على السيسي للعسكريين عند حدود ليبيا: جيشنا قادر على الدفاع عن أمن مصر داخل وخارج حدودها
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