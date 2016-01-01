مركز الأزهر: إفشاء الخلافات الزوجية دمار للأسرة وخراب للبيت

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قال مركز الازهر العالمي للفتوى، إن بعض الزوجات عندما تواجه مشكلة بينها وبين زوجها، حتىٰ لو كانت يسيرةً، تتعجل في استشارة صديقاتها وأهلها، دون محاولة منها لحلِّها؛ مما يتطلب كشف بعض الأسرار والعيوب للآخرين.



وأوضح مركز الأزهر للفتوى عبر الفيسبوك، أن الزوج يفعل الفعل نفسَه، يحكي لأمه وإخوته، ويصطلح الزوجان ويبقىٰ ما في النفوس عند الأهل كما هو لم يتغير؛ قال تعالىٰ: {وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَىٰ الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا} [النساء: 83].



وأضاف أن أفضل علاج لأي مشكلة بين الزوجين أن تبقىٰ كما هي بينهما؛ لتكون سريعة الذوبان وسهلة الحل، إنما الشكوىٰ للأهل والأصدقاء والزملاء والجيران، يؤدي إلىٰ زيادة المشكلة وتفاقمها، وقد تكون سببًا من أسباب خراب البيت وضياع الأسرة، وإن كان لا بد من وسيط للإصلاح فليكن طرفًا عاقلًا حكيمًا.



وقال « مركز الأزهر» إن الزوجة التي تتحدث عن أمور الأسرة الصغيرة والكبيرة وأسرارِ البيت أمام الآخرين، وتخبر أهلها وصديقاتها بما يحدث في المنزل، وتقوم بتصوير كل شيء حتى الأكل، ثم تقوم بنشره على الفيس والانستجرام، حتى تصرفات الأبناء تقوم بكتابتها على الفيس بوك؛ ترتكبُ بهذا أمرًا رفضه الشرعُ، لكونه من أعظم أسباب تفكُّك الأسرة وضياعها.

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شاهد أيضًا: مبروك عطية: إفشاء أسرار البيوت من الكبائر وجائز في هذه الحالة.. فيديووأوضح مركز الأهر العالمي للفتوى، أن الإسلام عد حفظ الأسرار من أهم القيم والأخلاقيات، واعتبر إفشاء الأسرار أمرا مرفوضا شرعًا، حيث يؤدي إلى تفكك الأسرة، وفي كثير من الحالات إلى الطلاق وهدم الأسرة.وأكد أن الله - أثني على النساء الصالحات بقوله:«.. فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ»، ( سورة النساء: الآية 34).