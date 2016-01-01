النفط يشعل الشقاق بين مليشيات أردوغان في ليبيا.. واشتباكات عنيفة بين الإرهابيين



مليشيات أردوغان في ليبيا مليشيات أردوغان في ليبيا

كشفت مصادر عسكرية لشبكة "إرم نيوز" الإماراتية، اليوم السبت، أن اشتباكات مسلحة عنيفة اندلعت بين مجموعات من المليشيات الإرهابية المدعومة من حكومة الوفاق وتركيا في غرب ليبيا.



ونقلت الشبكة عن الضابط في الأمن الليبي بمدينة الزاوية محمد الهادي قوله إن الاشتباكات قامت على خلفية الصراع على مناطق السيطرة وكذلك التحكم في مناطق تهريب النفط غرب البلاد.



وأضاف الهادي أن "مجموعة تتبع ‏مليشيات الزنتان ومصراته المدعومة من وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا شنت هجوما مساء الجمعة على مليشيات الزاوية في منطقة بن شعيب والتي تتحكم في تهريب الوقود من مصفاة الزاوية".

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وأشار إلى أن هذه الاشتباكات أسفرت عن مقتل 5 عناصر من مليشيات الزاوية بينهم مهرب الوقود المعروف بـ"المبروك بشواش الحراري".وأوضح أن القوة المهاجمة قامت باختطاف قيادي آخر في مليشيات الزاوية التي تمتهن تهريب الوقود يدعى "المهدي الكماط " بعد اشتباكات مسلحة دارت جنوب مدينة الزاوية.