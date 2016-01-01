توست اللحوم الباردة من الأطباق الشهية واللذيذة التى يمكنك بها تجديد سفرتك وتقديمها لأفراد أسرتك، فيمكنك إعداد و تحضير توست اللحوم الباردة من مطبخ الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة والراحة.
مقادير توست اللحوم الباردة
٢٠ شريحة توست أبيض
١٠ شريحة سلامي
١٠ شريحة روز بيف
١٠ شريحة جبنة شيدر
دقيق وبقسماط للتغليف
٣ بيضة
زيت للقلي
- التقديم
خس بلدي شرائح
مايونيز مع كاتشاب
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التعليقات على جددي سفرتك بـ طريقة عمل توست اللحوم الباردة ..فيديو
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