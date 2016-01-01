جددي سفرتك بـ طريقة عمل توست اللحوم الباردة ..فيديو



طريقة عمل توست اللحوم الباردة طريقة عمل توست اللحوم الباردة



توست اللحوم الباردة من الأطباق الشهية واللذيذة التى يمكنك بها تجديد سفرتك وتقديمها لأفراد أسرتك، فيمكنك إعداد و تحضير توست اللحوم الباردة من مطبخ الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة والراحة.



مقادير توست اللحوم الباردة

٢٠ شريحة توست أبيض

١٠ شريحة سلامي

١٠ شريحة روز بيف

١٠ شريحة جبنة شيدر

دقيق وبقسماط للتغليف

٣ بيضة

زيت للقلي



- التقديم

خس بلدي شرائح

مايونيز مع كاتشاب

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طريقة تحضير توست اللحوم الباردة-ضعى علي التوست طبقة سلامي ثم طبقة شيدر شرائح ثم طبقة روزبيف- توضع طبقة ثانية من التوست ندهن أطراف التوست بخليط دقيق وماء حتى اللصق- ونقطع بالقطاعة شكل دائرة ثم نضغط على الأطراف حتى تلصق جيدا- يقلب في البيض المخفوق مع الملح والفلفل الأسود-تقلب في البقسماط المضاف له دقيق-تقلى في زيت غزير وتقدم