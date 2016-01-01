بولتون يكشف وصف ترامب لماكرون

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › بولتون يكشف وصف ترامب لماكرون

صورة الخبر: بولتون يكشف وصف ترامب لماكرون
بولتون يكشف وصف ترامب لماكرون

كشف جون بولتون، المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون الأمن القومي، في كتاب مذكراته الذي يرتقب صدوره قريبا، موقف ترامب من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية مقتطفات من كتاب بولتون، ذكر فيها أن الرئيس الأمريكي يعتبر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من أقرب الزعماء العالميين له، في حين لا يقدر ماكرون، معتقدا أن كل ما يلمسه الرئيس الفرنسي "يتحول إلى شيء مثير للقرف".

يذكر أن العلاقة بين ترامب وماكرون مرت بفترات مختلفة، فبعد أن تبادل الرجلان مصافحة قوية خلال مؤتمر صحفي مشترك في أغسطس الماضي، ووصف ماكرون ترامب بالصديق، تعكر صفاء علاقتهما عندما قال ماكرون إن "عقل الناتو مات"، ملمحا إلى قيادة ترامب. ووصف الأخير هذا الكلام بأنه "مهين" و "جنوني". مع ذلك، وبعد اجتماع آخر في لندن، قال ترامب إن ماكرون يريد الأفضل لبلده وإن "فرنسا أحوج من غيرها إلى الناتو".

ومن المقرر نشر كتاب بولتون الأسبوع المقبل، إلا أن وزارة العدل الأمريكية تحاول وقف صدوره. وتدعي الإدارة الأمريكية أن الكتاب يحتوي على معلومات سرية، ولم ينسق بولتون مع البيت الأبيض محتوياته. من جهته، يقول الناشر إن الكتاب قد طبع وتم توزيعه بالفعل، على الرغم من أنه لم يتم طرحه للبيع، لذا لا يمكن عمليا تعليق صدوره.

ونشرت وسائل إعلام مقتطفات من كتاب بولتون تحتوي على انتقادات حادة لترامب.

المصدر: الغارديان + وكالات

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بولتون يكشف وصف ترامب لماكرون

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
72547

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager