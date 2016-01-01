بولتون يكشف وصف ترامب لماكرون

كشف جون بولتون، المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون الأمن القومي، في كتاب مذكراته الذي يرتقب صدوره قريبا، موقف ترامب من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية مقتطفات من كتاب بولتون، ذكر فيها أن الرئيس الأمريكي يعتبر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من أقرب الزعماء العالميين له، في حين لا يقدر ماكرون، معتقدا أن كل ما يلمسه الرئيس الفرنسي "يتحول إلى شيء مثير للقرف".
يذكر أن العلاقة بين ترامب وماكرون مرت بفترات مختلفة، فبعد أن تبادل الرجلان مصافحة قوية خلال مؤتمر صحفي مشترك في أغسطس الماضي، ووصف ماكرون ترامب بالصديق، تعكر صفاء علاقتهما عندما قال ماكرون إن "عقل الناتو مات"، ملمحا إلى قيادة ترامب. ووصف الأخير هذا الكلام بأنه "مهين" و "جنوني". مع ذلك، وبعد اجتماع آخر في لندن، قال ترامب إن ماكرون يريد الأفضل لبلده وإن "فرنسا أحوج من غيرها إلى الناتو".
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