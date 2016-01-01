

أكواب الكنافة بالمانجة أكواب الكنافة بالمانجة

يعشق الكبار والصغار تناول المانجة فى الصيف وهى من ألذ انواع الفاكهة التى تمد جسم الانسان بالكثير من الفيتامينات والعناصر المعدنية والتى نفقد الكثير منها خلال الحر أثناء عملية التعرق كما انها تمتلك العديد من الفوائد الصحية أبرزها تقوية المناعة لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين سي كل هذا بجانب مذاقها الفريد.



ونقدم لكم طريقة عمل اكواب كنافة بـ المانجة بخطوات الشيف غادة التلى مقدمة برنامج زعفران وفانيلا على قناة سي بي سي سفرة بشكل ومذاق مثل الانواع الجاهزة.



مقادير أكواب الكنافة بالمانجة

نصف كيلو كنافة

ربع كوب سمن أو زبدة

كوب كريمة

كيس كريمة بودرة

ثمرة مانجو كبيرة

شربات

فستق للتزيين

طريقة عمل أكواب الكنافة بالمانجة :

-اخفق الكريمة السائلة مع الكريمة البودرة

-فى طاسة بها سمن على النار حمرى الكنافة

-ضعى الكنافة المحمرة في أكواب التقديم ثم الشربات قطع المانجة.

- ضعىالكريمة المخفوقة ورشى القليل من الفستق على الوجه.

