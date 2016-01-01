فيديو.. العثور على 1000 خفاش فى منزل مهجور بالخانكة

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العثور على 1000 خفاش


ألف خفاش هاجمت منزلا مهجورا بمدينة الخانكة محافظة القليوبية، وأثارت حالة من الرعب والفزع خوفًا من انتشار فيروس كورونا، على اعتبار أن الخفاش أحد أسباب ظهور الفيروس فى البداية.

فكيف حدث هذا؟ داخل منزل مكون من طابقين ويمتلكه 60 وريثا وصادر له قرار هدم منذ عامين.



تمت معاينة المنزل من قبل لجنة هندسية وشئون البيئة بمجلس مدينة الخانكة وتصوير الخفافيش على الطبيعة لكيفية التعامل معها.

خاطب محافظ القليوبية وزير الزراعة لإرسال لجنة من الإدارة المركزية لمكافحة الآفات للقضاء على الخفافيش.

وفى الفيديو التالى نستعرض أكثر تفاصيل القصة.

المصدر: youm7

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