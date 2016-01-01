أعد خبراء منظمة " Consumer Reports" غير الربحية قائمة بالسيارات الأكثر تعرضًا للأعطال على مستوى نظام نقل الحركة "الفتيس"، والتي تضمنت 10 نماذج موديلات من 2001 وحتى 2015.
ووفقًا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأخبار، فقد احتلت السيارة فورد فوكس الأمريكية بموديلاتها من 2012 لـ 2015 المرتبة الأولى في القائمة، حيث تبدأ المشاكل بالظهور عند بلوغ 48-50 ألف كم من السير.
بينما سيطرت شركة نيسان اليابانية على المراكز السبعة مباشرة بعد فورد، وهي "Pathfinder" و"Versa Note" و"Rogue" و"Maxima" و"Sentra" و"Infiniti QX60"، حيث بدء ظهور المشاكل واحتياج بعض الإصلاحات عند بلوغها 80 ألف كم.
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التعليقات على قبل الشراء.. تعرف على السيارات الأكثر عرضة لأعطال بـ"الفتيس"؟
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