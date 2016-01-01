

قبل الشراء.. تعرف على السيارات الأكثر عرضة لأعطال بـ"الفتيس"؟ قبل الشراء.. تعرف على السيارات الأكثر عرضة لأعطال بـ"الفتيس"؟

أعد خبراء منظمة " Consumer Reports" غير الربحية قائمة بالسيارات الأكثر تعرضًا للأعطال على مستوى نظام نقل الحركة "الفتيس"، والتي تضمنت 10 نماذج موديلات من 2001 وحتى 2015.



ووفقًا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأخبار، فقد احتلت السيارة فورد فوكس الأمريكية بموديلاتها من 2012 لـ 2015 المرتبة الأولى في القائمة، حيث تبدأ المشاكل بالظهور عند بلوغ 48-50 ألف كم من السير.



بينما سيطرت شركة نيسان اليابانية على المراكز السبعة مباشرة بعد فورد، وهي "Pathfinder" و"Versa Note" و"Rogue" و"Maxima" و"Sentra" و"Infiniti QX60"، حيث بدء ظهور المشاكل واحتياج بعض الإصلاحات عند بلوغها 80 ألف كم.

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وجاءت كلا من سيارة جي إم سي Acadia كلا الإصدارين 2008 و2010 وسيارة جيب Wrangler​ إصدار عام 2010، في المراتب الثلاث الأخيرة على التوالي، حيث احتاجت لتصليحات عند بلوغها 155-160 ألف كم.بالإضافقة إلى ذلك، اشتكى مالكو "هوندا أوديسي 2001" وسيارة أكيورا TL موديل 2003 وأكيورا MDX موديل 2002 من علب السرعة، ولكنها لم تدخل ضمن قائمة أسوأ السيارات.