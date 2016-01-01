شاهد.. خبير أمني: الجيش المصري "صخرة الشرق الأوسط" للدفاع عن الأمة العربية

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صورة الخبر: الجيش المصري
الجيش المصري


قال اللواء مجدي عبد الحليم الخبير الأمني، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دخل في حروب كثيرة في محتلف الدول لإقامه الإمبراطورية العثمانية رغم تدهور الاقتصاد التركي.

وتابع خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أردوغان يحاول إنشاء قاعدة جوية وأخرى بحرية غرب ليبيا.

استكمل: هناك جهات خفية تريد انزلاق الجيش المصري "صخرة الشرق الأوسط" الباقية للدفاع عن الأمة العربية إلى حروب سواء في الجنوب حيث إثيوبيا أو الغرب حيث ليبيا، أو الشمال في البحر المتوسط، لافتا الى ان القيادة السياسية الحكيمة لا تندفع وراء هذه الاستفزازات.

وأضاف، القيادة السياسية دائما تتجه إلى الحلول السياسية أولا مثلما حدث مع الـ 23 مصريا المختطفين من قبل ميليشيات ليبية وتم تحريرهم دبلوماسيا.

المصدر: elbalad

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