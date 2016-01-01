عرض الإعلامي محمد موسى فيديو يظهر فيه انتهاكات النظام القطري ضد المساجين داخل العنابر.
وظهر في الفيديو انتهاكات شنيعة ضد حقوق الانسان يمارسها النظام القطري من تعذيب في السجون القطرية وعدم التفاعل مع جائحة كورونا.
وقال موسى خلال برنامجه "خط أحمر" عبر فضائية الحدث اليوم، سلطات السجن في سجن الدوحة المركزي فرضت قيودا إضافية على منح الرعاية الطبية ومنع الزيارات وعدم المباشرة الطبية للمساجين.
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التعليقات على فيديو مسرب يكشف أساليب التعذيب في السجون القطرية
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