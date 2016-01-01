كيفية اكتشاف السرطان والسكري عن طريق الرائحة

آخر الأخبارعلم وتقنية › كيفية اكتشاف السرطان والسكري عن طريق الرائحة

صورة الخبر: كيفية اكتشاف السرطان والسكري عن طريق الرائحة
كيفية اكتشاف السرطان والسكري عن طريق الرائحة

أعلنت إيرينا سكوروغودايفا، أخصائية الأمراض الجلدية، على قناة "روسيا 1"، أن رائحة العرق غير العادية يمكن أن تكون علامة على عمليات مدمرة في الجسم وخلل في بعض الأعضاء.

وقالت إنه في كثير من الأحيان أثناء الإصابة بمرض السرطان، يبدأ الشخص في التعرق أكثر، وتتشكل "رائحة لحم تالف" في الجسم.

وأوضحت الأخصائية أنه خلال مكافحة الأورام الخبيثة، ينتج الجسم "عامل نخر الورم"، مما يزيد من درجة حرارة الجسم.

وأشارت إلى أن "أحد أعراض السرطان هو انخفاض درجة الحرارة، الذي يستمر لفترة طويلة".

لخفض درجة حرارة الجسم، يبدأ الجسم نظام التنظيم الحراري، ويبدأ الشخص في التعرق.

وتنبعث من مرضى السكري، غالبًا رائحة الأسيتون أو التفاح الناضج.

وأضافت طبيبة الأمراض الجلدية "إذا انخفض مستوى الأنسولين لديك بسبب مرض السكري، فهذا يعني أن الجلوكوز لا يدخل الخلايا، ويجب أن تولد الخلايا الطاقة بطريقة ما وبالتالي تأخذ الطاقة من الدهون".
وأشارت الطبيبة إلى أنه نتيجة لهذه العملية، تتشكل أجسام الكيتون في جسم مرضى السكري التي تتحول إلى أسيتون.

وأضافت أنه بالنسبة لمشاكل الكبد والكليتين، يكون العرق برائحة الأمونيا.

المصدر: سبوتنيك

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على كيفية اكتشاف السرطان والسكري عن طريق الرائحة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
37120

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager