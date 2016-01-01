«فوكوس» الألماني: النتائج التجريبية الأولى للقاح كورونا خلال شهرين

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«فوكوس» الألماني: النتائج التجريبية الأولى للقاح كورونا خلال شهرين

ذكر الموقع الإخباري الالكتروني الألماني فوكوس أونلاين اليوم الجمعة أن من المتوقع أن تظهر أولى النتائج التجريبية للقاح لفيروس كورونا تطوره شركة كيورفاك في غضون شهرين.

وذكرت كيورفاك، وهي شركة غير مدرجة في البورصة الألمانية، هذا الأسبوع أن أولى النتائج الملموسة قد تكون متاحة في سبتمبر أو أكتوبر، وفي حال كانت الظروف مواتية فإن العقار قد يحصل على موافقة بحلول منتصف العام القادم.

المصدر: المصرى اليوم

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