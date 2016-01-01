قالت شركة فيسبوك، الخميس، إنها حذفت منشورات وإعلانات نشرتها حملة إعادة انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب لانتهاكها سياستها الخاصة بمكافحة الكراهية.
وتعرض الإعلانات مثلثا أحمر مقلوبا ونصا يطلب من المستخدمين التوقيع على التماس ضد حركة "أنتيفا" المناهضة للفاشية.
وقال جوناثان غرينبلات الرئيس التنفيذي لرابطة مكافحة التشهير في تغريدة على تويتر اليوم الخميس "استخدم النازيون مثلثات حمراء لتحديد ضحاياهم السياسيين في معسكرات الاعتقال. استخدامها للهجوم على خصوم سياسيين مسيئ للغاية".
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التعليقات على فيسبوك تحذف إعلانات حملة ترامب.. وتستهجن "المثلث الأحمر"
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