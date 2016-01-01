فيسبوك تحذف إعلانات حملة ترامب.. وتستهجن "المثلث الأحمر"

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صورة الخبر: فيسبوك تحذف إعلانات حملة ترامب.. وتستهجن "المثلث الأحمر"
فيسبوك تحذف إعلانات حملة ترامب.. وتستهجن "المثلث الأحمر"

قالت شركة فيسبوك، الخميس، إنها حذفت منشورات وإعلانات نشرتها حملة إعادة انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب لانتهاكها سياستها الخاصة بمكافحة الكراهية.

وتعرض الإعلانات مثلثا أحمر مقلوبا ونصا يطلب من المستخدمين التوقيع على التماس ضد حركة "أنتيفا" المناهضة للفاشية.

وقال جوناثان غرينبلات الرئيس التنفيذي لرابطة مكافحة التشهير في تغريدة على تويتر اليوم الخميس "استخدم النازيون مثلثات حمراء لتحديد ضحاياهم السياسيين في معسكرات الاعتقال. استخدامها للهجوم على خصوم سياسيين مسيئ للغاية".

وقال متحدث باسم فيسبوك "سياستنا تمنع استخدام رمز استخدمته جماعة محظورة تروج للكراهية لتحديد سجناء سياسيين، دون سياق يندد أو يتناول الرمز".

وقال تيم مورتو المتحدث باسم حملة ترامب في رسالة بالبريد الإلكتروني "المثلث الأحمر المقلوب رمز استخدمته أنتيفا ولذلك أدرج في إعلان عن أنتيفا".

المصدر: سكاى نيوز عربية

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