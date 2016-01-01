راقب نفسك.. علامات تحدث للمريض قبل غيبوبة السكر

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اعراض غيبوبة السكر

قالت الدكتورة هويدا بدران استشاري السكر والغدد الصماء: إن الغيبوبة بشكل عام هي حالة من فقدان الوعي لها مراحل كثيرة ، ولا يستجيب الجسم للمؤثرات الطبيعية .

وأوضحت الدكتورة هويدا بدران خلال مداخلة هاتفية ببرنامج عيادة ten المذاع على قناة ten ، أن غيبوبة السكر لها أنواع مثل ارتفاع أو انخفاض مستوى السكر، ولا تحدث بشكل مفاجئ ، بل يظهر علامات قبلها .

وشرحت الدكتورة هويدا بدران علامات تسبق غيبوبة انخفاض السكر مثل رعشة ، ارهاق وضعف، تعرق، غثيان ، دوار ودوخة وتشويش ، صعوبة الكلام .

أما أعراض غيبوبة ارتفاع السكر هي :
العطش
كثرة التبول
ارهاق
ضيق نفس
ألم بالمعدة
جفاف الفم
سرعة ضربات القلب
رائحة فم الكريهة .

المصدر: قناة ten

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