لا يخلو أي منزل من الغلاية الكهربائية الخاصة بتسخين الماء سريعًا، ورغم أنها عملية وسريعة، إلا أنها قد تسبب مشاكل صحية بسبب بعض العادات الخاطئة التي نفعلها يوميًا دون أن نكون على دراية بها.
حذر الدكتور عمرو توفيق أخصائي التغذية العلاجية والسريرية من إعادة غلي الماء في الغلاية مرتين واستخدامه كما يفعل الكثير، مؤكدًا أنه في هذا الحالة تتغير طبيعة الماء وتصبح غير صحية.
وأوضح استشاري التغذية العلاجية أن التركيب الكيميايئ للماء يتغير عند تسخينها مرتين، وتتحول المواد الموجود بها لمواد كيميائية ضارة، وتختلف طبيعة الماء تماما بعد غليها مرتين.
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التعليقات على قنبلة موقوتة .. احذر غلي الماء مرتين في الغلاية
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