قنبلة موقوتة .. احذر غلي الماء مرتين في الغلاية

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احذر غلي الماء مرتين في الغلاية

لا يخلو أي منزل من الغلاية الكهربائية الخاصة بتسخين الماء سريعًا، ورغم أنها عملية وسريعة، إلا أنها قد تسبب مشاكل صحية بسبب بعض العادات الخاطئة التي نفعلها يوميًا دون أن نكون على دراية بها.

حذر الدكتور عمرو توفيق أخصائي التغذية العلاجية والسريرية من إعادة غلي الماء في الغلاية مرتين واستخدامه كما يفعل الكثير، مؤكدًا أنه في هذا الحالة تتغير طبيعة الماء وتصبح غير صحية.

وأوضح استشاري التغذية العلاجية أن التركيب الكيميايئ للماء يتغير عند تسخينها مرتين، وتتحول المواد الموجود بها لمواد كيميائية ضارة، وتختلف طبيعة الماء تماما بعد غليها مرتين.

وعن أضرار عادة غلي الماء مرتين في الغلاية، أكد الدكتور عمرو توفيق أنها تسبب تركيز الأملاح والمعادن في الماء مما يؤثر سلبا على الكلى.

ونصح بضرورة تغيير الماء بعد كل مرة في الكاتيل أو أو الأواني، والاكتفاء بغلي الماء مرة واحدة في الغلاية، ووضع كمية من الماء على حسب الحاجة، ثم إعادة وضع ماء جديد قبل كل استخدام.

المصدر: elbalad

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