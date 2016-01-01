

"حماية المستهلك" يصدر قراراً ضد دينامكس .. ووكيل فيات : نتخذ الإجراءات القانونية للرد "حماية المستهلك" يصدر قراراً ضد دينامكس .. ووكيل فيات : نتخذ الإجراءات القانونية للرد

واجهت شركة دينامكس، الوكيل الحصري للعلامة التجارية فيات في مصر، أزمة مع بعض عملاءها بسبب فترة ضمان سيارة فيات تيبو، والتي جاءت في بعض الكتيبات بمدة تمتد لخمس سنوات، وفي كتيبات أخرى تمتد لثلاث سنوات فقط وهي الفترة التي تقرها الشركة في الواقع، مما دفع أحد العملاء للتقدم بشكوى لجهاز حماية المستهلك للحصول على حقه في ضمان فترة ضمان لخمس سنوات على سيارته التيبو.



وبدوره أصدر جهاز حماية المستهلك قراراً لصالح العميل، الذي نشر صورة من القرار على جروب مُلاك فيات تيبو على موقع فيس بوك "fiat tipo club mafia" وتداوله العملاء على الكثير من المجموعات الأخرى الخاصة بمُلاك تيبو.



وينص قرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك الصادر في مارس الماضي ضد شركة دينامكس للتوزيع على الآتي:

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أولاً: إلزام رئيس مجلس إدارة الشركة بمنح الشاكي مدة الضمان المدونة في الكتيب الموجود بالسيارة وقت الشراء، والذي يتضمن أن "ضمان المركبة 24 شهراً بمسافة ميلية غير محددة، وضمان المركبة الإضافي حتى خمس سنوات أو 120 ألف كم، مع تسليم الشاكي ما يفيد ذلك خلال أسبوع، دون أي تكلفة إضافية على الشاكي.ثانياً: في حالة عدم الالتزام بتنفيذ القرار سيتم إحالة الأوراق إلى النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية لمخالفة نص المواد 1، 9، 20، 25، 56، 64، 65، 66، 73، 74، 75 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.ورداً على القرار السابق قال عماد حلمي، رئيس مجلس إدارة شركة دينامكس، إن الشركة تقدمت بالأوراق القانونية التي تثبت خطأ قرار جهاز حماية المستهلك الصادر ضدها، موضحاً أنه مخالف للمستندات التي قدمتها الشركة ولعقدها مع شركة فيات العالمية والذي ينص على فترة ضمان مدتها 24 شهراً أو 60 ألف كم، وتم مد فترة الضمان لثلاث سنوات أو 100 ألف كم، قائلاً إن هذه هي فترة الضمان التي توقع الشركة على الكتيب الخاص بها وتسلمه لعملاءها، كما أنها نفس فترة الضمان الممنوحة لباقي سيارات المجموعة مثل سيارات ألف روميو.وأوضح حلمي في تصريح لـ "عالم السيارات" أن هناك بعض كتيبات الضمان التي ظهرت مع العملاء مدون بها مدة ضمان تمتد لخمس سنوات، ولكنها غير موقع عليها بتوقيع شركة دينامكس، وغير سارية في مصر وفقاً لعقد الشركة مع فيات العالمية، مشيراً إلى أن الوكيل المصري عليه أن يلتزم بفترة الضمان المُحددة في تعاقده مع الشركة الأم، وأنه لا يمكن أن يتلاعب في فترة الضمان فهو بنداً لا يمكنه التربح منه وإلا فقد وكالته للعلامة التجارية.وأشار إلى أنه متوفر لدى الشركة إمكانية الحصول على ضمان إضافي يمتد لخمس سنوات ولكن بدفع مبلغ مالي إضافي، لكنه لم يسبق أن باع هذا الضمان لعملاء الشركة ولم يطلبه أحدهم، موضحاً أنه ليس من مصلحة العميل أن يدفع مبلغ إضافي للحصول على ضمان حتى خمس سنوات، في الوقت الذي يغطي فيه الضمان عيوب الصناعة فقط ولا يغطي سوء الاستخدام أو الحوادث، مشيراُ إلى أن عيوب الصناعة ستظهر بالتأكيد في السنة الأولى من استخدام السيارة، لذلك لن يستفيد العميل بدفع مبلغ إضافي لضمان يمتد لخمس سنوات.وأكد رئيس مجلس إدارة دينامكس أنه بجانب الإجراءات القانونية التي تتخذها الشركة لإثبات خطأ القرار الصادر ضدها من جانب جهاز حماية المستهلك، فإن شركة فيات العالمية سوف تصدر بيان رسمي خلال أيام لتوضح لعملاءها مدة الضمان الرسمية لسيارات فيات تيبو في مصر وفقاً لعقدها مع شركة دينامكس.وأضاف أنه للحصول على المزيد من المعلومات حول سيارات فيات، يمكن للعملاء زياره موقع فيات علي الانترنت fiat.com.eg و الذي يوضح تفاصيل الضمان.