

8 نصائح للحفاظ على تكييف سيارتك خلال فصل الصيف 8 نصائح للحفاظ على تكييف سيارتك خلال فصل الصيف

مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير في فصل الصيف، أصبح التكييف شيئاً ضرورياً فى كل سيارة، كما أن تعطله فى ظل حرارة الصيف والزحام الشديد أمر شديد الصعوبة، لذلك يجب على قائد السيارة الاهتمام به وعدم إهمال صيانته.



ومن أهم النصائح للحفاظ على تكييف سيارتك في فصل الصيف:



1- عدم تشغيل التكييف قبل تشغيل محرك السيارة ووصول حرارة المحرك إلى درجة الاستقرار.

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2- الصيانة الدورية للتكييف، والكشف على الفريون المسئول عن التبريد، وإعادة شحنه إذا لزم الأمر.3- الكشف على فلتر التكييف وتنظيفه من الأتربة المتراكمة عليه، أو تغييره على حسب حالته.4 - عدم تشغيل التكييف أثناء السير على السرعات العالية.5- تفعيل خاصية تدوير الهواء داخل صالون السيارة، لمنع سحب الهواء من الخارج.6- تظليل زجاج السيارة، للتقليل من حدة أشعة الشمس التي تخترق النوافذ.7- تشغيل التكيف مرتين في الشتاء، منعا لتراكم الأتربة عليه، وضمانا لعمله بشكل أفضل في فصل الصيف.8- الابتعاد عن ركن السيارة تحت أشعة الشمس المباشرة، منعا لارتفاع درجة حرارة المقصورة.