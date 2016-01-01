تعانى الكثير من السيدات من حساسية الجيوب الأنفية وتلجأ عادة فى هذه الحالة لاستخدام بعض القطرات التى تساعد على علاج الالتهاب او الاحتقان أو تجربة بعض الوصفات لتهدئة الأعراض .. لكن هل تعلم انه يمكن التخلص من هذه الأعراض بأسلوب وطريقة أسهل بكثير تعتمد على تناول أنواع معينة من الطعام ضمن النظام الغذائى؟
قدم موقع بولد سكاى" الهندى قائمة باهم الاطعمة التى تحتوى على مواد طبيعية فعالة فى علاج حساسية الجيوب الانفية والوقاية من أعراضها.
-الاسماك الزيتية والمأكولات البحرية
-المشروبات العشبية مثل البابونج والشاى الاخضر والعرق سوس
-الجزر ويفضل ان يتم تناوله فى صورة عصير
-الطماطم لاحتوائها على مادة الليكوبين وبعض المواد المفيدة
-الجنزبيل يمكن اضافته للطعام أثناء الطهى بكميات مقننة أو تناوله كمشروب
-المشروم تناوله يساعد فى منع أعراض الحساسية
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التعليقات على أطعمة تعالج حساسية الجيوب الأنفية.. أغربها السمك والتفاح
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