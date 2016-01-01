مع استمرار إصابة الكثيرين بالفيروس التاجي كورونا، ينصح الأطباء دائما بتناول الأطعمة الصحية التي تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعي لمقاومة الفيروسات.
ونصح الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية عبر صفحته الشخصية على فيس بوك بتناول الفواكهة والخضروات قائلا "مجموعة من الخضروات والثمار والمشروبات احرص علي تناولها هذه الايام".
وقدم الناظر مجموعة من الأطعمة الصحية وهي الفلفل الألوان والجزر والطماطم والجرجير والخيار والباذنجان، ومن الثمار الزيتون والبرتقال والمشمش والجوافة والتمر.
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التعليقات على للوقاية من كورونا.. هاني الناظر ينصح بتناول هذه الأطعمة والمشروبات
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