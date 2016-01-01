ابتعدي عن الصناعي.. وصفة طبيعية لزيادة إنتاج حليب الأم



وصفة طبيعية لزيادة إنتاج حليب الأم وصفة طبيعية لزيادة إنتاج حليب الأم



الطريقة الوحيدة لحديثي الولادة للحصول على التغذية المطلوبة هي حليب الأم، لذلك ينصح الأطباء دائما الأمهات بالعناية الخاصة بنظامها الغذائي.. على الرغم من أن الحليب الاصطناعي متوفر الآن بسهولة في الأسواق، إلا أنه لا يزال يُنصح بإطعام حليب الأم حديثي الولادة فقط لمدة ستة أشهر على الأقل.



لكن تعاني بعض الأمهات من قلة إنتاج حليب الثدي، لذلك يمكن علاج تلك المشكلة بوصفة طبيعية هندية تعمل على زيادة الحليب الطبيعي لدى الأمهات، تعرفي عليها وفقًا لموقع "timesofindia".



مكونات وصفة زيادة إنتاج الحليب :

- 1/4 كوب حلبة.

- 1/2 كوب من أوراق التوت الأحمر الجاف.

- 1/4 كوب من بذور الشمر.



طريقة التحضير :

- طحن جميع المكونات مع بعضها.

- احتفظي بهذه المكونات في وعاء محكم الغلق.

- عند الاستخدام اخلطي ملعقة صغيرة من هذا المسحوق في كوب ونصف من الماء.

- اتركي الخليط على نار هادئة حتى الغليان ثم قومي بتصفيته.

- شرب المشروب بعد أن يبرد.

