خطوة بخطوة.. طريقة عمل الباذنجان المخلل.. فيديو

طريقة عمل الباذنجان المخلل
يعتبر طريقة عمل الباذنجان المخلل من اشهى واسهل انواع المخللات وأكثرها فائدة، لذا قدمت الشيف نونا طريقة عمل الباذنجان المخلل خطوة بخطوة وبطريقة بسيطة وغير مكلفة في المنزل.
وقت التحضير: 10 دقائق
وقت الطهي: يومين
وفي حالة تقديم طريقة عمل الباذنجان بكمية كبيرة ووضعها فى الثلاجة لا نضع طماطم فى التتبيلة حتى لا تفسد الباذنجان، وسوف تنال هذه الوصفة إعجاب عائلتك بأكملها.
طريقة عمل الباذنجان المخلل
مقادير طريقة عمل الباذنجان المخلل :
كيلو باذنجان رومي حلقات مقلي
10 فصوص ثوم
1 طماطم
2 فلفل أخضر وأحمر حار
جزرة مبشورة
عصير 3 ليمون فريش
2 ملعقة كبيرة خل
كمون
ملح
طريقة عمل الباذنجان المخلل :
1- يغسل الباذنجان ونصفيه جيدًا ويشق من المنتصف، و يصفى ويقلى في زيت غزير.
2- نحضر الكبة ونضع بها الطماطم أرباع والفلفل الحار والكمون والخل وعصير الليمون والثوم والملح، ونخلطهم جيدًا.
3- ثم نخرج الخلطة، ونضعها فى طبق، ونضع عليها الجزر المبشور، ونقلبهم ونخلطهم ببعض.
4- ثم نحضر طبق التقديم ونضع الباذنجان فى الأرضية ونضع عليه التتبيلة.
طريقة عمل الباذنجان المخلل وصفة مختلفة :
1- يمكن عمل الباذنجان المخلل المسلوق و نحضر الباذنجان، و نغسله ونصفيه جيدًا.
2- يشق من المنتصف ونضعه فى ماء مغلي مع خل والقليل من الملح، ونتركه يسلق ونختبر تسويته بشوكة.
3-ثم نصفيه من الماء ونتركه يهدأ، ثم نتبله بنفس التتبيلة السابقة.
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