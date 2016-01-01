خطوة بخطوة.. طريقة عمل الباذنجان المخلل.. فيديو



طريقة عمل الباذنجان المخلل طريقة عمل الباذنجان المخلل

يعتبر طريقة عمل الباذنجان المخلل من اشهى واسهل انواع المخللات وأكثرها فائدة، لذا قدمت الشيف نونا طريقة عمل الباذنجان المخلل خطوة بخطوة وبطريقة بسيطة وغير مكلفة في المنزل.



وقت التحضير: 10 دقائق

وقت الطهي: يومين



وفي حالة تقديم طريقة عمل الباذنجان بكمية كبيرة ووضعها فى الثلاجة لا نضع طماطم فى التتبيلة حتى لا تفسد الباذنجان، وسوف تنال هذه الوصفة إعجاب عائلتك بأكملها.

قد يعجبك أيضا...

طريقة عمل الباذنجان المخللمقادير طريقة عمل الباذنجان المخلل :كيلو باذنجان رومي حلقات مقلي10 فصوص ثوم1 طماطم2 فلفل أخضر وأحمر حارجزرة مبشورةعصير 3 ليمون فريش2 ملعقة كبيرة خلكمونملحطريقة عمل الباذنجان المخلل :1- يغسل الباذنجان ونصفيه جيدًا ويشق من المنتصف، و يصفى ويقلى في زيت غزير.2- نحضر الكبة ونضع بها الطماطم أرباع والفلفل الحار والكمون والخل وعصير الليمون والثوم والملح، ونخلطهم جيدًا.3- ثم نخرج الخلطة، ونضعها فى طبق، ونضع عليها الجزر المبشور، ونقلبهم ونخلطهم ببعض.4- ثم نحضر طبق التقديم ونضع الباذنجان فى الأرضية ونضع عليه التتبيلة.طريقة عمل الباذنجان المخلل وصفة مختلفة :1- يمكن عمل الباذنجان المخلل المسلوق و نحضر الباذنجان، و نغسله ونصفيه جيدًا.2- يشق من المنتصف ونضعه فى ماء مغلي مع خل والقليل من الملح، ونتركه يسلق ونختبر تسويته بشوكة.3-ثم نصفيه من الماء ونتركه يهدأ، ثم نتبله بنفس التتبيلة السابقة.